scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल में BLO की संदिग्ध मौत, स्कूल कैंपस से मिली लाश, SIR के दबाव का आरोप

बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच एक बूथ लेवल ऑफिसर की मौत ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बांकुरा जिले के रानीबांध ब्लॉक में स्कूल कैंपस से BLO हराधन मंडल की लाश मिली. मौके से मिला नोट काम के भारी दबाव की ओर इशारा करता है.

Advertisement
X
वेस्ट बंगाल के बांकुरा जिले के रानीबांध ब्लॉक में बूथ लेवल ऑफिसर की मौत. (Photo: Representational)
वेस्ट बंगाल के बांकुरा जिले के रानीबांध ब्लॉक में बूथ लेवल ऑफिसर की मौत. (Photo: Representational)

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक बूथ लेवल ऑफिसर की मौत ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया. रविवार सुबह रानीबांध ब्लॉक के एक स्कूल कैंपस से BLO हराधन मंडल की लाश बरामद की गई. शुरुआती तौर पर आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से जुड़े काम का दबाव इस मौत की वजह हो सकता है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक हराधन मंडल पेशे से स्कूल टीचर थे. वो रानीबांध ब्लॉक के राजाकाटा इलाके में बूथ नंबर 206 के बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे. रविवार सुबह स्कूल परिसर में उनकी लाश मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई. मौके से पुलिस को मृतक के हस्ताक्षर वाला एक नोट भी मिला है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नोट में हराधन मंडल ने यह लिखा है कि वो काम के भारी दबाव को झेल नहीं पा रहे थे. पुलिस ने नोट को जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस द्वारा मौत के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Humayun Kabir MLA
मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बेटे को बंगाल पुलिस ने हिरासत में लिया
Home ministry orders y plus security for west bengal chief election officer
MHA ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा
मुर्शिदाबाद और एसआईआर मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला (Photo: X/ @abhishekaitc)
‘मस्जिद नहीं, ईंटें देखीं’, बंगाल में बाबरी निर्माण पर अभिषेक बनर्जी का तंज, हुमायूं कबीर को घेरा
Babri Masjid foundation laid in Murshidabad and political tensions in West Bengal
बंगाल बाबरी मस्जिद विवाद में अब धर्म गुरुओं की एंट्री, देखें किसने क्या कहा
Meeting at Bangladesh high commission amid violence against Hindus
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बंगाल में सियासी तकरार, देखें

यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिसंबर को दावा किया था कि SIR से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है.

Advertisement

इनमें चार बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल हैं. राज्य में यह एक्सरसाइज 4 नवंबर से शुरू हुई थी. इसके बाद से कई लोगों ने अपनी नागरिकता खत्म होने के डर से जान दे दी थी. फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर ही हराधन मंडल की मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement