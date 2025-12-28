बंगाल में BLO की संदिग्ध मौत, स्कूल कैंपस से मिली लाश, SIR के दबाव का आरोप

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक बूथ लेवल ऑफिसर की मौत ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया. रविवार सुबह रानीबांध ब्लॉक के एक स्कूल कैंपस से BLO हराधन मंडल की लाश बरामद की गई. शुरुआती तौर पर आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से जुड़े काम का दबाव इस मौत की वजह हो सकता है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक हराधन मंडल पेशे से स्कूल टीचर थे. वो रानीबांध ब्लॉक के राजाकाटा इलाके में बूथ नंबर 206 के बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे. रविवार सुबह स्कूल परिसर में उनकी लाश मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई. मौके से पुलिस को मृतक के हस्ताक्षर वाला एक नोट भी मिला है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नोट में हराधन मंडल ने यह लिखा है कि वो काम के भारी दबाव को झेल नहीं पा रहे थे. पुलिस ने नोट को जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस द्वारा मौत के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिसंबर को दावा किया था कि SIR से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है.

इनमें चार बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल हैं. राज्य में यह एक्सरसाइज 4 नवंबर से शुरू हुई थी. इसके बाद से कई लोगों ने अपनी नागरिकता खत्म होने के डर से जान दे दी थी. फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर ही हराधन मंडल की मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.

