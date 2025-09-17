'बिहार में बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता, जनता बदलाव चाहती है...', भ्रष्टाचार-अपराध पर बोले तजस्वी यादव

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' के दूसरे दिन पटना स्थित आवास से निकले. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि अगर वह पटना आ रहे हैं, तो इसे मोदी जी की बर्थडे पार्टी माना जाना चाहिए.

तेजस्वी ने एआई वीडियो पर पटना हाई कोर्ट के फैसले से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी 'बिहार अधिकार यात्रा' को जनता का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. चाहे बारिश हो या धूप, लोग लगातार इस यात्रा से जुड़े हुए हैं.

भ्रष्टाचार और अपराध पर निशाना...

तेजस्वी यादव ने बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता. उन्होंने कहा कि आम और खास, हर कोई अपराध से परेशान है. हम बिहार में बदलाव चाहते हैं, और जनता भी यही चाहती है.

रोजगार और विजन का वादा...

तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा, जिसके सदस्य के पास रोजगार न हो. उन्होंने कहा कि हम एक विजन वाली सरकार देंगे और इंडस्ट्री को लेकर भी नीति बनाएंगे.

