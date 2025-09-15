राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद तेजस्वी को अलग यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई?

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी. राहुल की 'वोटर अधिकार यात्रा' के समाप्त होने के 15 दिन बाद ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल की यात्रा के तुरंत बाद ही तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ गई?

तेजस्वी यादव मंगलवार से 'बिहार अधिकार यात्रा' शुरू कर रहे हैं. तेजस्वी की यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी. तेजस्वी यादव अपनी 5 दिनों की यात्रा में 10 जिलों से होकर गुजरेंगे. इस दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद करेंगे.

आरजेडी के प्रदेश महासचिव रणविजय साहू ने तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा को लेकर संबंधित जिलों के पार्टी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया कि बिहार अधिकार यात्रा जिस विधानसभा क्षेत्र से होकर गुज़रेगी, उस क्षेत्र की जनता से तेजस्वी यादव सीधे जनसंवाद करेंगे.

तेजस्वी की बिहार यात्रा का रोडमैप

तेजस्वी यादव की मंगलवार से शुरू हो रही 'बिहार अधिकार यात्रा' का आगाज़ जहानाबाद से होगा. इसके बाद तेजस्वी नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर के रास्ते वैशाली तक का सफर तय करेंगे. इस तरह तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जिले से होकर गुजरेंगे तो गिरिराज सिंह के गढ़ बेगूसराय और पप्पू यादव के मधेपुरा और सुपौल की यात्रा भी करेंगे.

बिहार के जिन जिलों से होकर तेजस्वी यादव गुजरेंगे, वो इलाका बीजेपी और जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है. इस तरह से एक बात साफ है कि तेजस्वी 'बिहार अधिकार यात्रा' के जरिए अपने कमज़ोर माने जाने वाले गढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आरजेडी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कवायद करेंगे.

तेजस्वी को क्यों निकालनी पड़ रही यात्रा?

राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हुए अभी 15 दिन ही गुज़रे हैं कि तेजस्वी यादव अकेले बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं. राहुल गांधी के साथ तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए 1300 किलोमीटर का सफर तय किया है और अब तेजस्वी अकेले दस जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार कांग्रेस में एक नई जान फूँक दी है. राहुल गांधी के साथ यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को भी प्रमुखता मिली, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा. राहुल की यात्रा का सियासी लाभ आरजेडी को कम, कांग्रेस को ज़्यादा मिला है.

यात्रा से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और सीट शेयरिंग से लेकर मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर अपनी मर्ज़ी की बात रख रही है. कांग्रेस यह बताने में जुट गई है कि वो आरजेडी के बैसाखी के सहारे नहीं, बल्कि उसका अपना जनाधार और राजनीतिक कद है. राहुल गांधी ने अपने भाषणों से जनता को यह संदेश दिया कि कांग्रेस बिहार के मुद्दों को लेकर गंभीर है.

तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकालकर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की रणनीति अपनाए हैं. यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के यात्रा का संदेश सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजा गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी खुद की यात्रा से यह साबित करना चाहते हैं कि वह महागठबंधन के निर्विवाद नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में जनता की पहली पसंद हैं.

तेजस्वी जनता से सीधे जुड़ने का प्लान

तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के जरिए एक तरफ जहां अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. आरजेडी नेता संजय यादव कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो यात्रा थी, वो एसआईआर के मुद्दे पर रही है. वह वोटर अधिकार यात्रा थी और अब तेजस्वी बिहार के अधिकार के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं.

संजय कहते हैं कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग और रोज़गार के मुद्दे को उठाएंगे और लोगों के साथ संवाद करेंगे. चुनाव के दौरान हर पार्टी अपने लिहाज़ से रणनीति बनाती है, उसी तरह आरजेडी ने अपनी रणनीति बनाई है. तेजस्वी की लोकप्रियता बिहार में सबसे ज़्यादा है और वे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं.

वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी का यह कदम सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. तेजस्वी अपने पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह जनता से सीधे तौर पर संवाद और उनसे जुड़ना चाहते हैं. लालू यादव भी हमेशा यात्राओं और रैलियों के जरिए लोगों से सीधे संवाद करते थे. तेजस्वी की यह यात्रा लालू की उस विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों और विधायकों को साफ निर्देश दिया है कि वे तैयारी में कोई कसर न छोड़ें. यात्रा जिन-जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुज़रेगी, वहाँ पर भीड़ जुटाएँ ताकि तेजस्वी यादव जनता से सीधे संवाद कर सकें. खास बात यह होगी कि हर इलाके के लिए एक ही जगह पर कार्यक्रम तय किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट होकर यात्रा का हिस्सा बन सकें.

कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव

राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने 17 दिन तक बिहार की सियासी ज़मीन को नापने का काम किया. इस दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक बता दिया, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर नहीं पिघली. तेजस्वी की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही खामोशी अख्तियार किए हुए थे. इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने यहाँ तक कह दिया है कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा?

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ 15 दिन घूमकर देख लिया. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कह डाली, लेकिन कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई. इसीलिए अब खुद निकल रहे हैं ताकि अपनी ब्रांडिंग कर सकें, लेकिन बिहार की जनता उनके पिता का कार्यकाल देख चुकी है. तेजस्वी कुछ भी कर लें, लेकिन बिहार की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी.

बिहार में आरजेडी शुरू से महागठबंधन में खुद को बड़े भाई के तौर पर रखती रही है. इसी आधार पर वह सीटों के बंटवारे पर अपनी शर्तें रखती रही है. कांग्रेस के बदले हुए सियासी रवैये को देखते हुए तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं. तेजस्वी अपनी यात्रा से यह बताना चाहते हैं कि असली जनाधार आज भी आरजेडी के पास है और आरजेडी के सहारे ही कांग्रेस की सियासी नैया पार होगी.

सड़क पर उतरकर देंगे सियासी संदेश

विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच तेजस्वी यादव एक बार फिर सड़क पर उतरकर सियासी संदेश देंगे. 16 सितंबर को जहानाबाद से 'बिहार अधिकार यात्रा' शुरू कर 20 सितंबर को वैशाली में समापन करेंगे. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया पहुँचने से पहले तेजस्वी यादव ने सोमवार को महिलाओं के साथ संवाद कर अपने तेवर से वाकिफ करा दिया है.

तेजस्वी यादव इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए थे और अब वे अकेले मैदान में उतरकर जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे. आरजेडी का साफ कहना है कि यह यात्रा बिहार की जनता के असली मुद्दों को उठाने और विपक्ष की ताकत को दिखाने का ज़रिया है. इस दौरान तेजस्वी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे.

