'बीजेपी की हार भारत की जीत होगी...', चुनाव से पहले तमिलनाडु CM स्टालिन का बड़ा बयान

तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासत गरमाई हुई है. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. स्टालिन ने बीजेपी के 'डबल इंजन सरकार' की कवायद पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी के दुब्बा इंजन मॉडल के लिए कोई जगह नहीं है. उनके मुताबिक, "चुनावों में बीजेपी की हार, भारत की जीत हेगी."

सीएम स्टालिन ने अपने बयान में कहा, "हम ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जो राष्ट्र के लिए मिसाल हैं. द्रविड़ मॉडल ने तमिलनाडु को एक विकसित राज्य बनाया है. यहां बीजेपी के दुब्बा इंजन मॉडल के लिए कोई जगह नहीं है. मुझे लोगों के चेहरों पर खुशी दिख रही है."

स्टालिन ने इस दौरान इंडिया टुडे के हालिया सी-वोटर्स सर्वे का जिक्र किया और बताया कि इसके मुताबिक उनके गठबंधन को 45% वोट मिले हैं.

स्टालिन ने पार्टी से की जोरदार प्रचार की अपील

तमिलनाडु सीएम ने विश्वास दिलाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उनका समर्थन आगे बढ़ेगा और उन्हें सर्वे के बारे में सोचकर अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए. सीएम स्टालिन ने कहा, 'हमें जनता के साथ अपना सफर जारी रखना चाहिए. मैं गठबंधन के पार्टी नेताओं से जोरदार प्रचार अभियान शुरू करने की अपील करता हूं.'

बीजेपी की हार को बताया भारत की जीत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हमारी जीत और बीजेपी की हार की उम्मीद पूरे भारत की जीत होनी चाहिए. हमें ये साबित करना चाहिए कि जहां एकता है, वहां बीजेपी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी की हार ही भारत की जीत होगी.

