'तमिलनाडु की शांति पसंद नहीं...', स्टालिन का NDA पर वार, PM मोदी के दावे को बताया गलत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एनडीए गठबंधन पर हमला बोला है. उन्होंने ई पलानीस्वामी (ईपीएस) को 'दस बार हारा हुआ' बताया और दावा किया कि तमिलनाडु एनडीए के बिना विकास कर रहा है. तमिलनाडु के सीएम ने केंद्र की एनडीए सरकार पर भी तंज किया.

सीएम स्टालिन ने दावा किया कि कुछ लोगों को तमिलनाडु की शांति पसंद नहीं है और उनकी अराजकता फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु में नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ने का दावा गलत है.

उन्होंने आरोप लगाया कि नशीली दवाओं की बरामदगी मुख्य रूप से बीजेपी शासित राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में हुई है. पीएम मोदी के मुताबिक तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, जबकि तमिलनाडु में महिला केंद्रित योजनाओं की वजह से विकास हुआ है.

स्टालिन ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल

स्टालिन ने सवाल किया, 'आपकी गुजरात सरकार ने ही 5 महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 लोगों को रिहा किया था. तो आपको ये कहने का क्या अधिकार है? उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भी ऐसी ही बातें होती हैं. पीएम मोदी ने AIADMK कार्यकर्ताओं को धोखा देने की कोशिश की. आपने और अमित शाह ने AIADMK सरकार को सबसे भ्रष्ट कहा था. क्या आप यह भूल गए हैं?'

तमिलनाडु सीएम ने आगे कहा, 'जनता आपके साथ भी वही करेगी जो उसने पिछले चुनावों में किया है. ईपीएस का दावा है कि मोदी के तमिलनाडु आते ही सूरज छिप गया और बारिश होने लगी. अगर आप जिंदगी भर पैरों पर ही बैठे रहेंगे, तो सूरज कैसे देख पाएंगे? तमिलनाडु के अधिकारों पर सवाल उठाने का साहस सिर्फ डीएमके में है. CBI और ईडी के नाम सुनते ही भागने वाले कायर जनता के लिए कैसे काम करेंगे? लेकिन हम जनता के लिए काम करेंगे.'

कार्यकर्ताओं ओर नेताओं से की ये अपील

स्टालिन यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, '2026 आर्य-द्रविड़ युद्ध का एक और रूप है. अन्ना के कांचीपुरम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय कार्यकर्ताओं, गठबंधन के नेताओं, अपना अभियान अभी शुरू करें. तमिलनाडु दिल्ली के अत्याचार के आगे नहीं झुकेगा, आग को फैलने दो. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में झूठ फैला रहे हैं, लेकिन लोगों पर उनके झूठ का असर नहीं हुआ.'

इस दौरान सीएम ने ओएम फंड के बकाया, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की राजनीति, परिसीमन और तमिल भाषा के लिए फंड को लेकर भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए.

