'DMK को हराने के लिए साथ आएं', अन्नामलाई ने विजय को दिया NDA में आने का न्योता

तमिलनाडु चुनाव से पहले सूबे में एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने अभिनेता से राजनेता बने टीवीके प्रमुख थलापति विजय को एनडीए में आने का न्योता दिया है.

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई, टीवीके प्रमुख विजय (Photo: ITG)
तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल रणनीति को अंतिम रूप देने और गठबंधन का गणित सेट करने में जुट गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भी तमिल राजनीति में पहली बार विजय पताका फहराने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनाने के दावे कर रही है.

बीजेपी का फोकस एनडीए का कुनबा बढ़ाने पर है और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने अब एक और पार्टी को गठबंधन में आने का न्योता दिया है. तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा है कि डीएमके को हराने के लिए सभी को एकजुट होना होगा. उन्होंने कहा कि डीएमके को सत्ता से हटाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि एंटी डीएमके सभी वोट एकमुश्त पड़ें.

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने यह भी जोड़ा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि इस दिशा में अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है. उन्होंने अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय को भी एनडीए में आने का न्योता दिया. अन्नामलाई ने कहा कि जब भी विजय भाषण देते हैं, उनके भाषण से साफ संकेत मिलता है कि वह डीएमके सरकार को सत्ता से हटते देखना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: रूठों को मनाने में लगे अन्नामलाई, दिनाकरन से की मुलाकात, NDA में वापसी के लिए मनाया

उन्होंने दावा किया कि विजय के भाषणों पर गौर करें, तो इसका 90 प्रतिशत हिस्सा डीएमके पर हमले का होता है. अन्नामलाई ने कहा कि डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए विजय और उनकी पार्टी को एनडीए के साथ आना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'तमिल संस्कृति पर हमला...', जन नायकन की रिलीज रोकने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

कांग्रेस से विजय की करीबी

टीवीके प्रमुख विजय और डीएमके की अगुवाई वाले तमिलनाडु के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस की करीबी दिखती रही है. हाल ही में विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज को लेकर भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था. राहुल गांधी ने विजय की फिल्म की रिलीज रोकने को तमिल संस्कृति का दमन बताते हुए केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को घेरा था.

