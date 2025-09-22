रूठों को मनाने में लगे अन्नामलाई, दिनाकरन से की मुलाकात, NDA में वापसी के लिए मनाया

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रमुख के. अन्नामलाई ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन से मुलाकात की. दिनाकरन हाल ही में एनडीए से अलग हो गए थे. अन्नामलाई की यह मुलाकात उन्हें फिर से एनडीए में शामिल करने के प्रयास के तौर पर देखी जा रही है.

एनडीए में वापसी के लिए रखी शर्त

दिनाकरन का एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी से लंबे समय से मतभेद रहा है. पार्टी से निष्कासन के बाद से ही वह पलानीस्वामी के तमिलनाडु में गठबंधन का नेतृत्व करने का विरोध कर रहे हैं.

हाल ही में मीडिया से बातचीत में दिनाकरन ने कहा था कि अगर 2026 विधानसभा चुनाव के लिए किसी और को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो वह एनडीए में वापसी करने पर विचार करेंगे.

अन्नामलाई कर रहे सबको एकजुट करने का प्रयास

अन्नामलाई लगातार दिनाकरन और एक अन्य निष्कासित एआईएडीएमके नेता ओ. पन्नीरसेल्वम की एनडीए में वापसी की वकालत कर रहे हैं. उन्होंने पहले कहा था, 'मैंने दिनाकरन से फोन पर बात की है और मैं उनसे मुलाकात कर उन्हें एनडीए में लौटने का आग्रह करूंगा.' अन्नामलाई ने 21 सितंबर की रात दिनाकरन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की.

इधर, एआईएडीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पन्नीरसेल्वम और दिनाकरन की एनडीए में मौजूदगी चुनाव में जीत की संभावनाओं के लिए ठीक नहीं होगी. उन्होंने कहा, 'राज्य में गठबंधन का नेतृत्व पलानीस्वामी कर रहे हैं और फैसला उन्हें ही लेना है.'

