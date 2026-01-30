कांग्रेस से तनातनी के बीच MDMK पर स्टालिन की नजर, गठबंधन की कोशिश में DMK

तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल की शुरुआत से ही सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं. सूबे में एआईएडीएमके की अगुवाई वाला विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है. वहीं, सत्ताधारी डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन ने भी विस्तार की कोशिशें तेज कर दी हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीएमके (DMK)अब डीएमडीके (DMDK) के साथ गठबंधन को लेकर भी बातचीत कर रही है. डीएमडीके को अपने पाले में लाने की कोशिशें एनडीए की ओर से भी हो रही हैं. दोनों ही गठबंधनों की कवायद में से किसकी कोशिशें सफल होंगी और पार्टी सत्ताधारी दल के साथ जाती है या विपक्षी, अब नजरें इस पर हैं.

सूबे में गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रही डीएमके के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सीट शेयरिंग का है. डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन में पहले से शामिल कांग्रेस और वीसीके जैसी पार्टियां भी अपनी डिमांड लिस्ट लेकर बैठी हैं. डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन की ये पार्टियां इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक सीटें चाह रही हैं. पुराने सहयोगियों को संतुष्ट करते हुए नई पार्टी के लिए गठबंधन में जगह बनाना डीएमके के लिए आसान नहीं होगा.

मदुरै नॉर्थ सीट को लेकर और बढ़ा टकराव

डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन में मदुरै नॉर्थ सीट को लेकर टकराव और बढ़ गया है. यह सीट फिलहाल डीएमके के पास है. डीएमके विधायक ने हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी. इसके बाद कांग्रेस के मनिक्कम टैगोर ने मदुरै नॉर्थ सीट कांग्रेस को देने की मांग करते हुए स्पष्ट कहा था कि कार्यकर्ताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मनिक्कम टैगोर ने इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने की बात भी कही थी.

कनिमोझी ने राहुल गांधी से की मुलाकात

डीएमके और कांग्रेस में तनातनी के बीच डीएमके सांसद कनिमोझी ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है. राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर कनिमोझी ने कहा है कि कांग्रेस से डीएमके का कई वर्षों से मजबूत गठबंधन है. इसे नए सिरे से साबित करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच कोई खींचतान नहीं है. कनिमोझी ने कहा कि सब अच्छा है.

