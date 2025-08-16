scorecardresearch
 

राहुल गांधी बिहार में निकालेंगे 'वोटर अधिकार यात्रा', कल सासाराम से होगी शुरुआत, ये होगा रूट

पवन खेड़ा ने कहा कि ये यात्रा ‘एक व्यक्ति-एक वोट’ के अधिकार की लड़ाई के लिए निकाली जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और काटने में रंगे हाथों पकड़ी गई है. बिहार में SIR प्रक्रिया से 'वोट चोरी' की साजिश स्पष्ट रूप से सामने आई है. अब सामान्य नागरिक भी वोट चोरी के सबूत निकालकर दे रहे हैं.

राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकालेंगे (File Photo: PTI)
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में SIR प्रक्रिया और 'वोट चोरी' के विरोध में 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे. यात्रा में आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत INDIA ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे.

इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ये जानकारी देते हुए कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने यात्रा का विस्तृत रोडमैप पेश किया. उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से होगी और यह 16 दिन में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा INDIA ब्लॉक के अन्य नेता भी शामिल होंगे.

कांग्रेस नेता ने बताया कि यात्रा 17 अगस्त को सासाराम, रोहतास; 18 अगस्त को देव रोड, अंबा-कुंडुंबा; 19 अगस्त को हनुमान मंदिर, पूनामा, वजीरगंज; 21 अगस्त को तीन मोहानी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा; 22 अगस्त को चंद्र बाग चौक, मुंगेर; 23 अगस्त को कुर्सेला चौक, बरारी, कटिहार; 24 अगस्त को खुश्कीबाग, कटिहार से पूर्णिया; 26 अगस्त को हुसैन चौक, सुपौल; 27 अगस्त को गंगवारा महावीर स्थान, दरभंगा; 28 अगस्त को रीगा रोड, सीतामढ़ी; 29 अगस्त को हरिवाटिका गांधी चौक, बेतिया; 30 अगस्त को एकमा चौक, एकमा विधानसभा, छपरा में पहुंचेगी. 01 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा. 20, 25 और 31 अगस्त को यात्रा का विश्राम रहेगा.

BJP पर लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

SIR प्रक्रिया को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद चुनाव आयोग को INDIA ब्लॉक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगों को मानना पड़ा. उन्होंने कि यह सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों की पहचान छीनने की साजिश थी. अगर आज उनका वोट देने का अधिकार छिन जाता है. तो भविष्य में सरकारी योजनाओं से भी उन्हें वंचित किए जाने का खतरा पैदा हो जाता.

'साजिश रचने वाले वोट चुराने की कोशिश करते रहेंगे'

पवन खेड़ा ने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि यह वोट देने के अधिकार की लड़ाई है, जो आजाद भारत में आजादी से सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने बिहार की जनता से इस संघर्ष में साथ देने की अपील की. उन्होंने कहा कि साजिश रचने वाले बाज नहीं आएंगे और वे वोट चुराने और छीनने की कोशिश करते रहेंगे. इसलिए सभी को सजग रहना होगा. उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, देश के लोकतंत्र ने एक नई करवट ली है. 

