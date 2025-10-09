'तेजस्वी खुद मूर्ख हैं या बिहार को बना रहे', प्रशांत किशोर ने 'हर घर एक नौकरी' के वादे पर RJD नेता को घेरा

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक आजतक के साथ विशेष साक्षात्कार में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर बात की, जिसमें तेजस्वी यादव के रोजगार के वादों, अपनी पार्टी की रणनीति और आगामी प्रचार अभियान पर अपने विचार रखे.

प्रशांत किशोर ने बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने के तेजस्वी यादव के वादे को अतार्किक बताया. उन्होंने कहा, 'यह सरासर झूठ है.' पीके ने कहा कि बिहार में कुल 26.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के वादे के मुताबिक हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का मतलब है, 3.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना. तेजस्वी या तो खुद मूर्ख हैं या बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी ने भी एक बार पूरे देश में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, और वह कभी पूरा नहीं हुआ. अब तेजस्वी अकेले बिहार में 3.5 करोड़ नौकरियों का दावा कर रहे हैं, यह असंभव है. लोग समझदार हैं और ऐसी खोखली बयानबाजी को समझते हैं. लोकलुभावन वादे काम नहीं आएंगे; ध्यान व्यवस्था सुधार और वास्तविक अवसरों पर होना चाहिए.'

बाहुबल की बजाय योग्यता पर ध्यान

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पार्टी जाति, धन या राजनीतिक प्रभाव के बजाय चरित्र, योग्यता और समाज में योगदान के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि पहली सूची में घोषित 51 उम्मीदवारों में पूर्व नौकरशाह, आईपीएस अधिकारी और जमीनी स्तर के नेता शामिल हैं जो पिछले ढाई साल से पार्टी के साथ मिलकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं.

प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर कहा कि विकल्प खुले हैं. पीके ने कहा कि जन सुराज के कुछ समर्थकों और संगठन के लोगों ने उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने संकेत दिया कि अंतिम निर्णय स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर लिया जाएगा. उम्मीद है कि वह 11 अक्टूबर को राघोपुर से जन सुराज पार्टी का अभियान शुरू करेंगे.

