बिहार चुनाव के लिए नामांकन शुरू, जानें पहले चरण में कौन जिले, देखें यहां की चुनावी फैक्टशीट

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है. इस चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है. नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी. 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

पहले चरण में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन के लिए केवल छह दिन का ही समय मिलेगा. 11 अक्टूबर को दूसरा शनिवार और 12 अक्टूबर को रविवार होने के कारण अवकाश है, जिसकी वजह से दो दिन नामांकन दाखिल नहीं हो सकेंगे. नामांकन को लेकर इस चरण में शामिल सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग करने के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों से वीडियोग्राफी कराने के साथ ही मॉनिटरिंग करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को भी कहा है.

पहले चरण में जिन 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं, उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर जिले शामिल हैं. मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में ही वोटिंग होनी है.

पहले चरण की 121 सीटों में किसके पास कितनी सीटें

बिहार चुनाव के पहले चरण में जिन 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, उन पर 2020 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था. भारतीय जनता पार्टी को तब 32 और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को 41 सीटों पर जीत मिली थी. वर्तमान तस्वीर की बात करें तो इन 121 में से 38 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं. मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर जीते सभी चार विधायक और कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरव ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ गई थी.

अन्य दलों की बात करें तो जेडीयू को 2020 में इनमें से 23 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी से जीते राजकुमार सिंह के भी आ जाने से नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें एक बढ़ गई थीं. कांग्रेस के आठ, सपीआई (एमएल) के सात, सीपीआई और सीपीआई (एम) के दो-दो विधायक हैं. गठबंधनों के लिहाज से देखें तो 121 में से 59 सीटों पर महागठबंधन और 62 सीटों पर एनडीए के विधायक हैं.

