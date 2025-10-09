scorecardresearch
 

'धमकी से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस तय करेगी', महागठबंधन में CM फेस पर बोले भूपेश बघेल

बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग फंसी ही है, पेच सीएम फेस के मुद्दे पर भी फंसा है. आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया जाए, वहीं कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है. अब कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर दो टूक कह दिया है.

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं भूपेश बघेल (Photo: ITG)
बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर रार जारी है. सूबे में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की ओर से तेजस्वी यादव को बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट किए जाने के बावजूद इसका आधिकारिक ऐलान अटका पड़ा है. तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर कांग्रेस तैयार नहीं है.

इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का भी बयान आया है. बिहार पहुंचे भूपेश बघेल ने दो टूक कहा है कि महागठबंधन में सीएम फेस के मामले में फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा. धमकी-चमकी से काम नहीं चलेगा.

उन्होंने तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर कहा है कि वह (तेजस्वी) अपनी तरफ से खुद को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा नहीं है. भूपेश बघेल ने कहा कि गठबंधन के घटक दल मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा. बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने एनडीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर घटक दलों की नाराजगी को लेकर भी तंज किया.

यह भी पढ़ें: 'सीटें घटा दो, लेकिन डिप्टी CM का ऐलान जरूरी,' मुकेश सहनी अड़े, उधर कांग्रेस भी तेजस्वी के ऑफर पर सहमत नहीं

भूपेश बघेल ने जीतनराम मांझी की नाराजगी पर कहा कि एनडीए में धमकी चलती है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज करते हुए कहा कि अमित शाह की धमकी कितना काम आती है, अब देखना पड़ेगा. गौरतलब है कि आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के साथ ही तीन डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव महागठबंधन के घटक दलों के सामने रखा है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: NDA और महागठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी... कहां फंसा है पेच?

आरजेडी ने प्रस्ताव दिया है कि सीएम के साथ ही एक डिप्टी सीएम उसका होगा और सहयोगी कांग्रेस, वीआईपी से भी एक-एक डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे. हालांकि, कांग्रेस चुनाव में सीएम फेस घोषित करके जाने पर सहमत नहीं है. कांग्रेस चाहती है कि चुनाव बिना सीएम फेस घोषित किए लड़ा जाए और इस पर फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद हो.

(इनपुटः सुबोध)

---- समाप्त ----
