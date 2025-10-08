'सीटें घटा दो, लेकिन डिप्टी CM का ऐलान जरूरी,' मुकेश सहनी अड़े, उधर कांग्रेस भी तेजस्वी के ऑफर पर सहमत नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है. लेकिन महागठबंधन के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं. सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ पा रहा है. विपक्षी अलायंस में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों को लेकर असहमति बरकरार है. मंगलवार रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और वीआईपी नेताओं के साथ लंबी बातचीत की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि सीटों की संख्या घटाने को वे तैयार हैं, लेकिन बदले में उन्हें डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए.

सूत्रों के मुताबिक, मुकेश सहनी चाहते हैं कि जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो, उसी वक्त उनका नाम डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाए. हालांकि कांग्रेस इस मांग से सहमत नहीं है. कांग्रेस फिलहाल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के चेहरे घोषित करने के पक्ष में नहीं है. बीती रात तेजस्वी यादव और सहनी के बीच हुई बातचीत में इसी मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनी नहीं.

माले से सीटों पर बातचीत जारी

वीआईपी पार्टी को करीब 16 सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन इनमें से कई सीटों पर उम्मीदवार तय करने का अधिकार आरजेडी के पास रहेगा. वहीं, सीपीएम और सीपीआई के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है. माले (CPI-ML) की कुछ सीटों को लेकर बातचीत अब भी जारी है.

दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक

कांग्रेस की ओर से आज एक अहम बैठक दिल्ली में बुलाई गई है. पार्टी के प्रदेश नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं. बताया जा रहा है कि कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे से होगी. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस आलाकमान बुधवार को विधानसभा उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा कर सकता है.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए उम्मीदवारों का चयन पहले से ही करने में जुटी है. यह रणनीति तब अपनाई जा रही है, जब आरजेडी और वाम दलों के साथ सीट बंटवारे की बातचीत अभी जारी है.

इधर, तेजस्वी यादव आज भागलपुर में जनसभा करेंगे और शाम को वापस पटना लौटेंगे. महागठबंधन की कोशिश है कि एकजुट होकर सत्तारूढ़ एनडीए को सत्ता से बेदखल किया जाए.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा. जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.



