हिमंता बनाम गौरव गोगोई की जंग का 'रावलपिंडी चैप्टर' क्या है? CM ने क्या नया दावा किया

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि गौरव गोगोई 2013 में बिना वीज़ा रावलपिंडी गए. वे वहां पर ‘स्टेट गेस्ट’ थे. गोगोई ने आरोप खारिज करते हुए स्पष्टीकरण दिया है.

असम सीएम हिमंता और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बीच जुबानी जंग (File Photo: ITG)
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई का 2013 के पाकिस्तान दौरे के दौरान 'बिना वीज़ा के रावलपिंडी जाने की बात मानना' यह साबित करता है कि वह पड़ोसी देश में 'स्टेट गेस्ट' थे.

कांग्रेस नेता ने सोमवार को कहा कि वह उस साल रावलपिंडी गए थे और 2014 में सांसद बनने के बाद डिप्लोमैटिक पासपोर्ट बनवाने के लिए केंद्र को जमा किए गए जनरल पासपोर्ट में उनके दौरे की सारी जानकारी है. 

सरमा ने फिर दावा किया कि उनके पास सिर्फ़ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का वीज़ा था.

'पाकिस्तानी सेना की गाड़ी में...'

बोंगाईगांव में एक सरकारी कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा, "गोगोई ने खुद कहा है कि वह रावलपिंडी गए थे. और चूंकि वह बिना वीज़ा के गए थे, तो वह ज़रूर पाकिस्तानी सेना या पुलिस की गाड़ी में गए होंगे."

CM ने कहा, "अगर वह बिना वीज़ा के गए हैं, तो इसका मतलब है कि वह स्टेट गेस्ट थे. मेरे बताने से पहले ही उन्होंने यह बता दिया और वह वीडियो क्लिप कोर्ट में पेश करने के लिए काफी है."

असेंबली इलेक्शन से पहले, सरमा और गोगोई के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें सरमा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस MP और उनके परिवार के पाकिस्तानी लिंक हैं.

गोगोई ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिसंबर 2013 में पड़ोसी देश की 10 दिन की ट्रिप के दौरान वह अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान में तक्षशिला गए थे, और इसके लिए उन्होंने इजाज़त ली थी. तक्षशिला हायर एजुकेशन का एक पुराना सेंटर है और रावलपिंडी के पास एक शहर है.

कांग्रेस नेता ने सोमवार को दावा किया कि गोगोई की पत्नी एलिज़ाबेथ कूलबर्न 2012 में नई दिल्ली शिफ्ट होने से पहले एक साल के लिए इस्लामाबाद में पोस्टेड थीं और शादी के तुरंत बाद कपल का यह दौरा उनके काम से जुड़ा था.

सरमा ने रावलपिंडी जिले में तक्षशिला दौरे पर गोगोई से 'ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन' मांगा था. आरोप का जवाब देते हुए, गोगोई ने दावा किया था कि सरमा अपने ही झूठ के जाल में फंस रहे हैं और डूब रहे हैं.

 
