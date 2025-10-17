scorecardresearch
 

Feedback

15 सीटें और डिप्टी CM की कुर्सी... महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे जिद पर अड़े मुकेश सहनी!

बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की 15 सीटों की मांग ने गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है. सहनी डिप्टी सीएम पद की भी मांग कर रहे हैं, जबकि आरजेडी केवल 12 सीटें देने को तैयार है.

Advertisement
X
मुकेश सहनी 15 सीटों के साथ-साथ डिप्टी सीएम का पद भी मांग रहे हैं. (File Photo: PTI)
मुकेश सहनी 15 सीटों के साथ-साथ डिप्टी सीएम का पद भी मांग रहे हैं. (File Photo: PTI)

बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है. घटक दलों के बीच एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी ने संकट खड़ा कर दिया है. इस बीच विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख मुकेश सहनी की 15 सीटों पर दावेदारी ने महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

सूत्रों के मुताबिक, मुकेश सहनी न सिर्फ अपनी पसंद की कुछ स्पेसिफिक सीटों पर अड़े हुए हैं, बल्कि डिप्टी सीएम पद के लिए अपने नाम की घोषणा भी चाहते हैं. तेजस्वी यादव से निराश दिख रहे सहनी अब कांग्रेस और वाम दलों से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

सहनी को सिर्फ 12 सीटें देना चाहती है आरजेडी

सम्बंधित ख़बरें

Mukesh Sahni, Rahul Gandhi
हेलिकॉप्टर राइड वाले मुकेश सहनी से होने वाला था तेजस्वी का सियासी ब्रेकअप... राहुल गांधी के एक फोन ने बचा लिया गठबंधन 
Now we will never divert from our path: Nitish Kumars major announcement.
'अब कभी इधर-उधर नहीं करेंगे...', सुनिए क्या बोले CM नीतीश 
Khesari lal yadav Maithili Thakur
खेसारी से मैथिली ठाकुर तक... पहले चरण के लिए आज कई दिग्गज नेता करेंगे नामांकन 
अमौर से सबा जफर बने जेडीयू के उम्मीदावर (Photo: ITG)
JDU ने अमौर सीट से सबा जफर को मैदान में उतार, AIMIM से सीधी टक्कर 
Yogis attack on the opposition - Theres no development in Bihar, just a debate on the burqa.
बिहार: स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, जानें क्या है BJP का प्लान?  

जानकारी के अनुसार, मुकेश सहनी ने शुरू में 60 सीटों की मांग की थी. इसके बाद उन्होंने अपनी मांग घटाकर 40 और फिर 20 सीटों पर कर दी. अब सहनी 15 सीटों पर समझौते के लिए तैयार बताए जा रहे हैं. हालांकि आरजेडी सूत्रों का कहना है कि पार्टी सहनी को 12 सीटों से अधिक देने के पक्ष में नहीं है. 

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मांग रहे डिप्टी सीएम का पद

यही नहीं, डिप्टी सीएम पद को लेकर भी सहनी की मांग पर आरजेडी नेतृत्व फिलहाल सहमत नहीं है. बताया जा रहा है कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए मुकेश सहनी ने गुरुवार को तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला और आखिरकार उसे रद्द कर दिया.

Advertisement

इन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं सहनी

सहनी जिन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, वे हैं- अमौर, बथनाहा, गौड़ाबौराम, अलीनगर, रजौली, भभुआ, केसरिया, झंझारपुर, गोपालपुर, सकरा, नौतन, हरनौत, औराई, नालंदा और छातापुर. महागठबंधन के भीतर यह रस्साकशी चुनावी तालमेल को लेकर नई चुनौतियां खड़ी कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement