15 सीटें और डिप्टी CM की कुर्सी... महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे जिद पर अड़े मुकेश सहनी!

बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है. घटक दलों के बीच एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी ने संकट खड़ा कर दिया है. इस बीच विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख मुकेश सहनी की 15 सीटों पर दावेदारी ने महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

सूत्रों के मुताबिक, मुकेश सहनी न सिर्फ अपनी पसंद की कुछ स्पेसिफिक सीटों पर अड़े हुए हैं, बल्कि डिप्टी सीएम पद के लिए अपने नाम की घोषणा भी चाहते हैं. तेजस्वी यादव से निराश दिख रहे सहनी अब कांग्रेस और वाम दलों से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

सहनी को सिर्फ 12 सीटें देना चाहती है आरजेडी

जानकारी के अनुसार, मुकेश सहनी ने शुरू में 60 सीटों की मांग की थी. इसके बाद उन्होंने अपनी मांग घटाकर 40 और फिर 20 सीटों पर कर दी. अब सहनी 15 सीटों पर समझौते के लिए तैयार बताए जा रहे हैं. हालांकि आरजेडी सूत्रों का कहना है कि पार्टी सहनी को 12 सीटों से अधिक देने के पक्ष में नहीं है.

मांग रहे डिप्टी सीएम का पद

यही नहीं, डिप्टी सीएम पद को लेकर भी सहनी की मांग पर आरजेडी नेतृत्व फिलहाल सहमत नहीं है. बताया जा रहा है कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए मुकेश सहनी ने गुरुवार को तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला और आखिरकार उसे रद्द कर दिया.

इन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं सहनी

सहनी जिन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, वे हैं- अमौर, बथनाहा, गौड़ाबौराम, अलीनगर, रजौली, भभुआ, केसरिया, झंझारपुर, गोपालपुर, सकरा, नौतन, हरनौत, औराई, नालंदा और छातापुर. महागठबंधन के भीतर यह रस्साकशी चुनावी तालमेल को लेकर नई चुनौतियां खड़ी कर रही है.

