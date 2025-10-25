scorecardresearch
 

छठ और सियासत के रंग में रंगा बिहार, पीएम मोदी ने दी बधाई तो विपक्ष ने स्पेशल ट्रेनों पर उठाए सवाल

बिहार में चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. वहीं, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार की ट्रेनों की व्यवस्था और विकास नीतियों पर तीखा हमला बोला.

बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. (File Photo: ITG)

लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत के साथ ही बिहार की राजनीति भी पूरी तरह रंग में नजर आई. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं, वहीं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला.

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ आज से चार दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है. बिहार सहित देशभर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. हमारी संस्कृति का यह विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है.' उन्होंने आगे लिखा कि छठ पूजा आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम है, जो सामाजिक सद्भाव और एकता की प्रेरणा देता है.

सीएम योगी ने भोजपुरी में दी बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खगड़िया से बिहारवासियों को बधाई देते हुए कहा, 'मैं छठ मइया से प्रार्थना करता हूं कि बिहार जंगलराज से मुक्त रहे, कानून-व्यवस्था मजबूत रहे और राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े.' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में शुभकामना संदेश देते हुए लिखा, 'रउवा सब पर छठी मइया के कृपा बनल रहे... जय छठी मइया.'

राहुल गांधी ने साधा निशाना

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में छठ पर्व को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'बिहार लौटने की लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है. ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है. डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं.' राहुल ने पूछा, 'कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें?'

ट्रेनों को लेकर लालू ने भी घेरा

इसी मुद्दे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'दावा किया गया था कि 12,000 ट्रेनें बिहार के लिए चलेंगी, लेकिन यह भी सफेद झूठ निकला. मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है. डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण हर साल चार करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करने को मजबूर हैं.'

जीतन राम मांझी का पलटवार

इस बीच, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, 'छठ पवित्रता और एकता का प्रतीक है. समाज को जातिवाद से ऊपर उठकर मानवता को अपनाना चाहिए. आरजेडी के शासनकाल में बिहार में कितने उद्योग लगे थे, यह जनता जानती है. NDA सरकार ही राज्य को आगे बढ़ा रही है और बहुमत से सरकार बनाएगी.'

---- समाप्त ----
