'बिहार के लिए दु्र्भाग्य...' चुनावी नतीजों पर आ गया पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है. निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुरुआती रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा. यह बिहार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है."

और पढ़ें

पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा,"मैं जनता से कुछ नहीं कह सकता, उनके फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है…” रुझानों के मुताबिक एनडीए ने "160 पार" का आंकड़ा छू लिया है. 243 सीटों में सत्ताधारी गठबंधन दोहरी शतक लगाती नजर आ रही है.

चुनावी नतीजे पर LIVE अपडेट्स देखें

बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 121 सीटों का है लेकिन एनडीए इससे काफी आगे दिखाई दे रहा है. वहीं महागठबंधन अपने पिछले प्रदर्शन से भी पीछे होता दिख रहा है.

"बड़े भाई" की भूमिका से फिसली जदयू

सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही एनडीए को बढ़त मिलनी शुरू हो गई थी. करीब 01:00 बजे तक बीजेपी 89 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि जेडीयू पिछली बार की तुलना में मजबूत तो होती दिख रही है लेकिन "बड़े भाई" की भूमिका से पिछड़ रही है.

Advertisement

बिहार चुनाव पर तमाम खबरें यहां पढ़ें

महागठबंधन का बुरा हाल

महागठबंधन के लिए यह रुझान झटका देने वाले हैं. पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी इस बार 32 के आंकड़े पर सिमटी दिख रही है. कांग्रेस भी कमजोर कड़ी साबित होती दिख रही है और पांच सीट पर बढ़त बनाना भी मुश्किल है. वहीं महागठबंधन में शामिल "सन ऑफ मल्लाह" मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का खाता भी नहीं खुल रहा है.

एनडीए 194 सीटों पर बढ़त में

ताजा अपडेट्स बताते हैं कि एनडीए लगभग 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. दूसरी ओर महागठबंधन 44 के आसपास सिमटता नजर आ रहा है. एनडीए में बीजेपी 89 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू 79 सीटों पर मजबूत स्थिति में है. एलजेपी (RV) भी 21 सीटों पर बढ़त दिखा रही है, जिससे एनडीए को अतिरिक्त बढ़त मिल रही है.

---- समाप्त ----