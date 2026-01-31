घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता कर रही हैं वंदे मातरम् का विरोध, अमित शाह का TMC पर हमला

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने वंदे मातरम के महत्व पर जोर देते हुए ममता सरकार पर घुसपैठियों को खुश करने के लिए इसका विरोध करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने हाल ही में आनंदपुर वेयरहाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी आग की घटना को ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताया और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को उखाड़ फेंकने की अपील की.

और पढ़ें

24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सबसे पहले आग की घटना में मारे गए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी.



उन्होंने कहा, 'आज मैं जब इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं तो मैं सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देता हूं. ये अग्निकांड कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये ममता सरकार के भ्रष्टाचार के कारण हुआ है.'

शाह ने सवाल उठाया कि मोमो फैक्ट्री में असल में किसका निवेश था और वह व्यक्ति ममता बनर्जी के साथ घूमते हुए क्यों देखा जाता है.

'तुष्टिकरण की राजनीति'

बीजेपी के दिग्गज नेता ने बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश को एकजुट किया था.



उन्होंने जोर देकर कहा, 'जितने भी लोग आजादी के संघर्ष में शहीद हुए, जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया उनका आखिरी शब्द भी वंदे मातरम् ही था.'



उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में उत्सव मनाने का फैसला किया है.

Advertisement

TMC सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप

शाह ने कहा, 'नरेंद्र मोदी की सरकार ने वंदे मातरम् के 150 साल पूरे देश में मनाने का फैसला लिया है. फिर से एक बार बंगाल से उठा हुआ वंदे मातरम् का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक पहुंचाने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है.'



अमित शाह ने टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का विरोध करने का आरोप लगाया.



शाह ने बंगाल की जनता से अपील की कि टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकें और बीजेपी को मजबूत बनाएं. उन्होंने कहा कि ममता सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण बंगाल का विकास रुका हुआ है और अब समय आ गया है कि राज्य को नई दिशा दी जाए.

'डरने नहीं है जरूरत'

उन्होंने कहा, 'मुझे पता चला है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मतुआ और नामाशूद्र समुदाय को डरा रही हैं. आज इस जनसभा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. ममता आपके वोट को छू भी नहीं सकतीं. ममता जी चाहे जितना भी एनआरसी का विरोध करें, लेकिन मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना ही होगा और अगर फिर भी कोई बच गया तो बीजेपी का मुख्यमंत्री आकर उन्हें हटा देगा.'

Advertisement

अमित शाह ने ममता को चुनौती देते हुए कहा, 'आज मैं ममता जी को चुनौती देता हूं. अगर आपमें साहस है और आप सचमुच भ्रष्टाचार का विरोध करती हैं तो इन लोगों को टिकट न देकर इसे साबित कीजिए. आप ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर इन्हें टिकट नहीं दिए गए तो ये उनके भतीजे का नाम उजागर कर देंगे. लेकिन हम भ्रष्टाचार के हर मामले की जांच करेंगे और सभी भ्रष्ट लोगों को जेल भेजेंगे.'

---- समाप्त ----