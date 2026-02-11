'स्टालिन कठपुतली, विजय सिर्फ फिल्मों में सुपरस्टार...', राउंडटेबल तमिलनाडु में बोल पलानीस्वामी

एआईएडीएमके लीडर एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अभिनेता से राजनेता बने विजय पर एक साथ निशाना साधते हुए एक को 'कठपुतली मुख्यमंत्री' और दूसरे को 'सिर्फ सिनेमा तक सीमित सुपरस्टार' बताया. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी वोटों के एकीकरण के जरिए जीत हासिल करेगी.

'हम दो लाख वोटों से हारे थे'

इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंडटेबल में जीत को लेकर भरोसा जताते हुए ईपीएस ने कहा कि 2021 में एआईएडीएमके महज दो लाख वोटों के अंतर से सत्ता से बाहर हुई थी और उसी बढ़त के कारण डीएमके सरकार बना पाई. उन्होंने कहा, 'हम दो लाख वोटों से हारे, इसलिए विपक्ष में हैं. डीएमके उन्हीं दो लाख वोटों की बढ़त से सत्ता में है.' उन्होंने बताया कि इस बार एआईएडीएमके ने टीटीवी दिनाकरन और पीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण और एकीकरण हो सके.

ईपीएस ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और गठबंधन में किसी तरह का सत्ता-साझेदारी विवाद नहीं है.विजय पर निशाना साधते हुए ईपीएस ने कहा कि विजय 'राजनीति में सुपरस्टार नहीं, सिर्फ सिनेमा में सुपरस्टार हैं' और अब तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता है.

विजय को लेकर क्या बोले ईपीएस?

उन्होंने कहा, 'विजय ने अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है. जब वे लड़ेंगे, तब उनकी ताकत पता चलेगी.' उन्होंने यह भी कहा कि विजय एमजीआर का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि 'उसी के सहारे वे पार्टी चला सकते हैं.' ईपीएस ने याद दिलाया कि एमजीआर और जयललिता दोनों ने मुख्यमंत्री बनने से पहले वर्षों तक काम किया था.

ईपीएस ने यह भी कहा कि एआईएडीएमके का विजय के प्रति कभी कोई नरम रुख नहीं रहा और पार्टी जानती है कि राजनीति में किससे मुकाबला करना है. स्टालिन पर हमला बोलते हुए ईपीएस ने कहा, 'स्टालिन और मेरा रास्ता अलग है. उनके पास राजनीतिक समर्थन और धनबल था, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था.' खुद को किसान बताते हुए उन्होंने कहा कि वे और स्टालिन एक ही समय में विधायक बने थे, लेकिन दोनों की राजनीतिक यात्राएं बिल्कुल अलग रहीं. उन्होंने डीएमके को 'कांग्रेस की गुलाम' करार दिया और स्टालिन को 'कठपुतली मुख्यमंत्री' बताया.

ईपीएस ने कहा, 'मैं एक किसान हूं. स्टालिन की तरह तुरंत नेता नहीं बना. हमारा सफर अलग रहा है. उनके पास राजनीतिक समर्थन और धनबल था, मेरे पास नहीं.' उन्होंने यह भी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे, वैसे ही अमित शाह भी तमिलनाडु में प्रचार करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

