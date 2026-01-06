'बंगाली हस्तियों को किया जा रहा है जलील', अमर्त्य सेन, शमी और देव को EC का नोटिस मिलने पर भड़के अभिषेक बनर्जी

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भी SIR सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है.

इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए. अभिषेक बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि SIR के नाम पर बंगाल के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “अमर्त्य सेन, जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है. यह बेहद दुखद है. मोहम्मद शमी, अभिनेता देव-सबको नोटिस भेजे जा रहे हैं. यह लोगों को बदनाम और परेशान करने की कोशिश है.”

उन्होंने कहा, “यह बेहद दुखद है. उन्होंने अमर्त्य सेन को नोटिस भेजा है, जिन्होंने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, देश को समृद्ध बनाया और विश्व स्तर पर उसे और अधिक प्रसिद्धि दिलाई. उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजा है, जिन्होंने विश्व कप में भारत के लिए खेला था. उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता देव को भी पत्र भेजा है. यह सभी को बदनाम करने और परेशान करने का प्रयास है.”

टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि BJP–ECI गठजोड़ के तहत बंगाल के प्रतिष्ठित लोगों को टारगेट किया जा रहा है. हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से अमर्त्य सेन को नोटिस भेजे जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

देव और टॉलीवुड के अन्य कलाकार भी घेरे में

इस बीच, टीएमसी सांसद और मशहूर अभिनेता देव (दीपक अधिकारी) को भी SIR सुनवाई का नोटिस मिला है. उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भी समन भेजा गया है. देव पश्चिम मिदनापुर के घाटाल से सांसद हैं. उनका जन्म वहीं हुआ था, लेकिन बाद में अपने पिता के काम के कारण वे अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए लेकिन बाद में वे पश्चिम बंगाल लौट आए और फिल्म उद्योग में सफलता हासिल की. देव दक्षिण कोलकाता के स्थायी निवासी हैं, लेकिन उन्हें किस आधार पर नोटिस भेजा गया, यह स्पष्ट नहीं है.

हालांकि, सूत्रों के अनुसार देव और उनके परिवार के सदस्यों को निर्धारित तिथि पर सुनवाई केंद्र में उपस्थित होना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. उनका स्थायी पता दक्षिण कोलकाता स्थित साउथ सिटी आवासीय परिसर है. टॉलीवुड अभिनेता अनिर्बान भट्टाचार्य, कौशिक बनर्जी और लबोनी सरकार को भी पहले SIR नोटिस मिल चुके हैं. अनिर्बान पर 2002 से जुड़े दस्तावेज़ जमा न करने का आरोप है.

मोहम्मद शमी को भी नोटिस

इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई को भी SIR सुनवाई के लिए बुलाया गया था. शमी कोलकाता में पंजीकृत मतदाता हैं और जनवरी में चुनाव आयोग के समक्ष पेश होने वाले हैं. आयोग के सूत्रों के अनुसार, उनके मामले में मैपिंग से जुड़ी तकनीकी खामियां पाई गई थीं.

