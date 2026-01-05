scorecardresearch
 
चुनाव आयोग की 'गुगली' में फंसे पेसर शमी, भाई संग सुनवाई के लिए होना होगा पेश

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में 'प्रोजेनी मैपिंग' संबंधी विसंगतियों के कारण नोटिस भेजा है. कोलकाता के रासबिहारी क्षेत्र के मतदाता शमी को 9-11 जनवरी के बीच व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होना होगा. h

भारतीय तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी को EC ने समन जारी किया है. (Photo-ITG)
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. चुनाव आयोग (EC) ने दोनों भाइयों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया है.

यह नोटिस दक्षिण कोलकाता के जादवपुर स्थित काटजू नगर स्कूल से आधिकारिक तौर पर सोमवार को जारी किया गया. चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान उनके गणना प्रपत्र (Enumeration Form) में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं.

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी शमी लंबे समय से कोलकाता में स्थायी रूप से रह रहे हैं. शमी कोलकाता नगर निगम के वार्ड संख्या 93 के मतदाता हैं, जो रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. मामला मुख्य रूप से प्रोजेनी मैपिंग (Progeny Mapping) और सेल्फ-मैपिंग में आ रही तकनीकी खामियों से जुड़ा है जिसके चलते शमी और उनके भाई के नाम सुनवाई सूची में शामिल किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई! NZ के खिलाफ वनडे टीम चुने जाने की इनसाइड स्टोरी

शमी वर्तमान में राजकोट में बंगाल की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी खेलने में व्यस्त हैं, जिसके कारण वह प्रारंभिक सुनवाई में शामिल नहीं हो सके. आयोग ने अब उनकी सुनवाई 9 से 11 जनवरी के बीच तय की है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा.

आपको बता दें कि मोहम्मद शमी इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं और यहां उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. हाल ही में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का चयन हुआ तो माना जा रहा था कि उन्हें जरूर जगह मिलेगी लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका नहीं दिया. 34 वर्षीय शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट ले रहे हैं.

लेटेस्ट

