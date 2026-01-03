scorecardresearch
 
'घायल हूं, इसलिए घातक हूं', अभिषेक बनर्जी के आक्रामक तेवर के साथ TMC का नया चुनावी कैंपेन लॉन्च

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 2 जनवरी से एक माह का कैंपेन शुरू किया है. इसकी शुरुआत में पार्टी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें फिल्म ‘धुरंधर’ के डायलॉग और गाने के जरिए 'घायल हूं, इसलिए घातक हूं' का संदेश दिया गया है.

अभिषेक बनर्जी का आक्रामक चुनावी संदेश.(Photo: Screengrab)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी अपने नए चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की बंगाल यात्रा को लेकर एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें फिल्म ‘धुरंधर’ के डायलॉग और गाने का इस्तेमाल किया गया है.

दरअसल, इस वीडियो में अभिषेक बनर्जी का संदेश 'घायल हूं इसीलिए घातक हूं' सामने रखा गया है, जिसे पार्टी के नए कैंपेन की टैगलाइन के तौर पर पेश किया गया है. अभिषेक बनर्जी ने 2 जनवरी से एक महीने तक चलने वाले चुनावी अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के पहले दिन ही टीएमसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया.

वीडियो के जरिए पार्टी ने आगामी चुनावों से पहले अपनी रणनीति और आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश की है. माना जा रहा है कि यह कैंपेन आने वाले दिनों में और तेज होगा और अभिषेक बनर्जी की बंगाल यात्रा के साथ इसे लगातार आगे बढ़ाया जाएगा.

वोटर लिस्ट में ‘सॉफ्टवेयर खेल’

बता दें कि दो से तीन दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) के साथ करीब ढाई घंटे बैठक की थी. इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब EVM के बजाय 'सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम' के जरिए वोटर लिस्ट (Electoral Rolls) में हेरफेर कर वोट चोरी की जा रही है.

साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस, AAP और RJD सहित विपक्षी दलों से अपील की कि वे समझें कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट और सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इसी तरीके से जीत हासिल कर रही है.

