जारी हुआ UPPSC PCS मेन परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक, जानें क्या है आगे का प्रोसेस     

उत्तर प्रदेश लेक सेवा आयोग (UPPSC) ने PCS मेन एग्जाम 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. ऐसे में आयोग ने 2719 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चयन किया है.

जारी हुआ UPPSC PCS मेन परीक्षा का रिजल्ट. (Photo:Pexels)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने PCS मेन एग्जाम 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस दौरान आयोग ने 2719 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चयन किया है. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन  29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की गई थी. ऐसे में कुल 13776  उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया था. इन परीक्षा के तहत 24 अलग-अलग विभागों के 947 पदों पर भर्ती की जाएगी. 

इनमें से 60 पदों पर लिखिक परीक्षा के बेसिस पर नियुक्ति की जानी है. 

इन सीटों पर पेपर के बेसिस पर होगा चयन 

इस परीक्षा का रिजल्ट अंतिम चरण के साथ घोषित किया जाएगा. वहीं, 60 सीटों को छोड़ते हुए 887 पदों पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेसिस पर चयन होना है. हालांकि, इंटरव्यू को लेकर अलग से सूचना दी जाएगी. 

प्री-एग्जाम में पास हुए थे इतने अभ्यर्थी 

प्री रिजल्ट की बात करें तो, ये मार्च 2025 में जारी किया गए थे. इसमें से 15,066 अभ्यर्थी मेन्स के लिए क्वालीफाई  हुए थे. इसके बाद हुई मेन्स परीक्षा में कुल 13776 उम्मीदवार शामिल हुए थे जिसमें से 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और खाली पदों पर चयन किया जाएगा. ऐसे में यूपी पीसीएस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

जारी होगी सूचना 

बता दें कि आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे वाले समय में इंटरव्यू को लेकर अलग से सूचना जारी की जाएगी जिसके बाद जिन भी उम्मीदवारों को इसके लिए बुलाया गया है, वे तैयारी शुरू कर देंगे. 

