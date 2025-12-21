BSF में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है. गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है. यह नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत BSF में सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली कांस्टेबल भर्ती में हर भर्ती वर्ष में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इसके अलावा 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्व सैनिकों को मिलेगा, जबकि 3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के समायोजन के लिए रखे गए हैं.

पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम 5 साल की छूट

आयु सीमा की बात करें तो कांस्टेबल (GD) पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना संबंधित SSC या नोडल फोर्स की अधिसूचना के अनुसार की जाएगी. पूर्व अग्निवीरों को आयु में भी विशेष छूट दी गई है.

पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम 5 वर्ष और अन्य पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी. यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में भविष्य बनाने का बड़ा अवसर देगा और उनके लिए सरकारी सेवा का रास्ता आसान करेगा.

अग्निवीर क्या है?

अग्निवीर भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवान होते हैं. इस योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी, ताकि सेना को युवा, फिट और आधुनिक बनाया जा सके. अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए की जाती है.

अग्निपथ योजना क्या है?

अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में अल्पकालीन सेवा (4 साल) के लिए भर्ती किया जाता है. इन 4 साल में चुने गए जवानों को ही अग्निवीर कहा जाता है

सेवा अवधि

कुल सेवा: 4 वर्ष

4 साल पूरे होने के बाद:

लगभग 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा (रेगुलर) में रखा जाता है

बाकी 75% अग्निवीर सम्मानपूर्वक सेवा से मुक्त होते हैं

सैलरी और सुविधाएं

अग्निवीरों को हर महीने वेतन मिलता है:

वर्ष मासिक वेतन

पहला वर्ष ₹30,000

दूसरा वर्ष ₹33,000

तीसरा वर्ष ₹36,500

चौथा वर्ष ₹40,000

क्या होनी चाहिए योग्यता

उम्र: लगभग 17.5 से 21 साल (कुछ वर्षों में छूट भी)

योग्यता: 10वीं / 12वीं (पोस्ट के अनुसार)

फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जरूरी

4 साल बाद क्या फायदा?

सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को:

CAPF, BSF, CRPF, CISF में आरक्षण

राज्य पुलिस में प्राथमिकता

प्राइवेट कंपनियों में नौकरी में मदद

स्किल सर्टिफिकेट

जैसे अभी BSF में 50% आरक्षण दिया गया है.

