अपना खुद का बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता है. इसके लिए पैसे, समय और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है. लेकिन कई बार इसका आइडिया केवल सोचने से नहीं बल्कि उस मुश्किल दौर में आती है जब इसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ वेलनेस ब्रांड Wellwith के को-फाउंडर उदित चावला के साथ.

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साल 2017-18 में उनकी मां को कैंसर होने का पता चला. इस दौरान वह उनके इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे. इसी अनुभव ने उन्हें सेहत, पोषण और एंटीऑक्सिडेंट्स के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया. रिसर्च करते हुए उन्हें लद्दाख में उगने वाले सी-बकथॉर्न के बारे में पता चला.

उन्होंने इसी फल को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिजनेस शुरू किया. शुरुआती दौर में तो पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पहली खेप के दो टन फल खराब हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ी. आज उनके ब्रांड का दावा है कि वह हर महीने 15 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल कर रहा है.

मां की बीमारी ने बदला सेहत को देखने का नजरिया

उदित चावला साल 2017-18 में अपने करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छी जगह पर थे. इसी दौरान बेंगलुरु में एक मीटिंग के बीच उन्हें आगरा से फोन आया. उन्हें पता चला कि उनकी मां को कैंसर है. इसके बाद वह वापस घर लौटे और मां के इलाज के दौरान उनके साथ ही रहे. अस्पताल में उन्होंने कई युवा लोगों और बच्चों को भी गंभीर बीमारियों से जूझते देखा. इस अनुभव ने उन्हें सेहत के प्रति पहले से ज्यादा गंभीर बना दिया. वह कैंसर, पोषण और एंटीऑक्सिडेंट्स के बारे में पढ़ने लगे. शुरुआत में उनका मकसद मां के इलाज के दौरान खानपान की भूमिका समझना और खुद की सेहत का ध्यान रखना था.

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लद्दाख के सी-बकथॉर्न में दिखा बिजनेस का आइडिया

इसी रिसर्च के दौरान उदित को सी-बकथॉर्न के बारे में पता चला. यह हिमालय के ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में उगने वाला छोटा नारंगी रंग का फल है. लद्दाख में भी इसकी पैदावार होती है.

उदित को हैरानी हुई कि इतने पोषक तत्वों वाला यह फल देश के आम लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं है. उनके मन में सवाल आया कि अगर इस फल में इतनी संभावनाएं हैं, तो यह ज्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया? यहीं से उन्होंने इसे बिजनेस में बदलने के बारे में सोचना शुरू किया.

अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने लद्दाख की यात्रा शुरू कर दी. वहां अलग-अलग घाटियों में जाकर सी-बकथॉर्न के उगने, उसकी तुड़ाई, प्रोसेसिंग और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों को समझा. उन्होंने इस क्षेत्र में रिसर्च कर चुके वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की. इनमें DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च (DIHAR) से जुड़े रहे पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ब्रह्मा सिंह भी शामिल थे.

पहली खेप के दो टन फल हो गए खराब

उदित के लिए बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था. उदित की सी-बकथॉर्न की पहली खेप के करीब दो टन फल खराब हो गए. इससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ. उनके दोस्तों ने भी सवाल उठाए कि वह एक अच्छी नौकरी और करियर छोड़कर ऐसे फल के पीछे क्यों समय लगा रहे हैं, जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं. लेकिन उदित ने कोशिश जारी रखी. उन्होंने उधार लिया और एक और लोन की व्यवस्था कर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर दोबारा काम शुरू किया.

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शुरुआती दिनों में उनकी टीम सुबह-सुबह पार्कों में जाती थी और लोगों को सी-बकथॉर्न के बारे में बताती थी. वे लोगों को समझाते थे कि यह फल क्या है और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है. शुरुआत में ग्राहक बहुत कम थे. कुछ लोग उनके आइडिया को नजरअंदाज कर देते थे, जबकि कुछ ने उनका साथ दिया.

उदित ने एक ऐसे ही शुरुआती ग्राहक का किस्सा शेयर किया है. उस ग्राहक ने एक बोतल खरीदी और इसके अलावा 25 से 30 रुपये की टिप भी दी. उदित के लिए यह छोटी रकम भी काफी मायने रखती थी क्योंकि उस समय वह एक अनजान फल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे.

₹50 लाख से 15 करोड़ रुपये महीने तक पहुंचा रेवेन्यू

उदित ने राज शमानी के पॉडकास्ट 'Figuring Out' में अपने बिजनेस से जुड़े अनुभव के बारे में बात करते हुए कई चीजें शेयर की. उनके मुताबिक, Wellwith का मासिक रेवेन्यू करीब 50 लाख रुपये से बढ़कर 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने अपने सफर से जुड़ा एक अहम सबक भी बताया. उनका कहना है कि शुरुआती 100 ग्राहक ही आपको यह समझने में मदद करते हैं कि अगले एक लाख ग्राहकों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है. उदित ने लद्दाख में भरोसेमंद सप्लाई पार्टनरशिप बनाने और सी-बकथॉर्न से जुड़े स्थानीय समुदायों के लिए ज्यादा अवसर तैयार करने पर भी जोर दिया है.

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999 दिनों तक लगातार मेहनत करने की सलाह

उदित का मानना है कि किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है. उन्होंने कारोबार शुरू करने वालों को 999 दिनों तक अपने आइडिया पर टिके रहने की सलाह दी है. उनके मुताबिक, बिजनेस शुरू करने में पैसा, समय और ऊर्जा लगती है. इस दौरान कई तरह की मुश्किलें आती हैं और कई बार नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते.

लेकिन लगातार काम करते हुए गलतियों से सीखना और ग्राहकों की जरूरत समझना जरूरी है. उदित की कहानी बताती है कि एक निजी मुश्किल से शुरू हुई रिसर्च किस तरह बिजनेस का आधार बन सकती है. हालांकि, 15 करोड़ रुपये का आंकड़ा कंपनी का मासिक रेवेन्यू है, इसे मुनाफा या उदित की निजी कमाई नहीं समझना चाहिए.

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