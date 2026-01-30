scorecardresearch
 
SBI ने 2 हजार से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 85 हजार है सैलरी, जल्द करें आवेदन

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. ये नौकरी उन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास जो लंबे समय से बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं. 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo: ITG)
जो युवा बैंक में नौकरी करने का लंबे टाइम से सपना देख रहे हैं, ये समय उनके लिए कई मौके लेकर आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 हजार से अधिक पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है.  देशभर के 16 सर्किलों में सर्किल बेस्ड ऑफिसरों की नियुक्ति की जाएगी. जारी हुए विज्ञापन के मुताबिक, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन  29 जनवरी से  शुरू कर दिए हैं. एप्लीकेशन विंडो ibpsreg.ibps.in पर खुली चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं. 

यहां पर निकली हैं भर्तियां

जिन जगहों पर बैंक ने भर्ती निकाली है उनमें-

  • आंध्र प्रदेश-97
  • कर्नाटक-200
  • मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़-97
  • ओडिशा-80
  • जम्मू कश्मीर,लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब-103
  • तमिलनाडु, पॉन्डिचेरी- 165
  • गुजरात, दादर एंड नागर हवेली, दमन एवं द्वीव- 194
  • असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा    -68
  • तेलंगाना- 80
  • राजस्थान- 103
  • पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, सिक्किम-200
  • उत्तर प्रदेश-200
  • महाराष्ट्र- 194
  • महाराष्ट्र, गोवा-143
  • दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश- 76
  • केरल, लक्षद्वीप- 50

आवेदन के लिए ये है योग्यता 

जो भी उम्मीदवार इसपर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन योग्यता होनी चाहिए. साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी योग्यता रखने वाले कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, अभ्यर्थी की उम्र 21 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एज लिमिट 31 दिसंबर 2025 के बेसिस पर काउंट होगी, लेकिन आरक्षित वर्गों के लिए नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. 

Advertisement

इन डिटेल पर भी डालें नजर 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के लिए कुल 2273 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस पद पर आवेदन 29 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं, जो 18 फरवरी को बंद हो जाएंगे. 

मिलेगी इतनी सैलरी

पद पर चयनिय उम्मीदवारों को 48480 से लेकर 85920 रुपये पे स्केल होगा,इसमें बेसिक मंथली सैलरी ₹48,480 रुपये तक होगी. 

आवेदन शुल्क का करना होगा भुगतान 

सर्किल बेस्ड ऑफिसर पद पर आवेदन करने वाले सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस  अभ्यर्थियों को 750 रुपये आवेदन शुल्क का जमा करना होगा. वहीं, एससी/एसटी/पीएच उम्मीदवारों के लिए ये निशुल्क है. 

सिलेक्शन प्रोसेस पर दें ध्यान

सर्किल बेस्ड ऑफिसर पद सिलेक्शन के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन होगा. इसके बाद स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के साथ ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी. 

इस तरह करें आवेदन 

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले SBI के ऑफिशियल वेबसाइट  sbi.bank.in
  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं. 
  • यहां पर मौजूद Current Openings में आपको SBI CBO भर्ती लिंक पर क्लिक करें. 
  • अगर आप पहली बार एसबीआई भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले Registration कर. इसके लिए   आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. 
  • इसके बाद मिले रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें. 
  • मांगे गए सारी डिटेल को फिल करें. 
  • अपना नाम, पिता का नाम, कैटेगिरी, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर कुछ ध्यान से भरे. 
  • बाद अपना फोटो और साइन स्कैन करके अपलोड करें. 
  • कैटेगिरी के अनुसार एप्लिकेशन फीस भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें. 
     
