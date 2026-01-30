SBI ने 2 हजार से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 85 हजार है सैलरी, जल्द करें आवेदन

जो युवा बैंक में नौकरी करने का लंबे टाइम से सपना देख रहे हैं, ये समय उनके लिए कई मौके लेकर आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 हजार से अधिक पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. देशभर के 16 सर्किलों में सर्किल बेस्ड ऑफिसरों की नियुक्ति की जाएगी. जारी हुए विज्ञापन के मुताबिक, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी से शुरू कर दिए हैं. एप्लीकेशन विंडो ibpsreg.ibps.in पर खुली चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं.
यहां पर निकली हैं भर्तियां
जिन जगहों पर बैंक ने भर्ती निकाली है उनमें-
आवेदन के लिए ये है योग्यता
जो भी उम्मीदवार इसपर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन योग्यता होनी चाहिए. साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी योग्यता रखने वाले कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, अभ्यर्थी की उम्र 21 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एज लिमिट 31 दिसंबर 2025 के बेसिस पर काउंट होगी, लेकिन आरक्षित वर्गों के लिए नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
इन डिटेल पर भी डालें नजर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के लिए कुल 2273 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस पद पर आवेदन 29 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं, जो 18 फरवरी को बंद हो जाएंगे.
मिलेगी इतनी सैलरी
पद पर चयनिय उम्मीदवारों को 48480 से लेकर 85920 रुपये पे स्केल होगा,इसमें बेसिक मंथली सैलरी ₹48,480 रुपये तक होगी.
आवेदन शुल्क का करना होगा भुगतान
सर्किल बेस्ड ऑफिसर पद पर आवेदन करने वाले सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 750 रुपये आवेदन शुल्क का जमा करना होगा. वहीं, एससी/एसटी/पीएच उम्मीदवारों के लिए ये निशुल्क है.
सिलेक्शन प्रोसेस पर दें ध्यान
सर्किल बेस्ड ऑफिसर पद सिलेक्शन के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन होगा. इसके बाद स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के साथ ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी.
इस तरह करें आवेदन