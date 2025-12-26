थाईलैंड पर रॉकेट दागते समय कंबोडिया का चीनी लॉन्चर फटा, Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) फायरिंग के दौरान खराब हो जाता है. रॉकेट दागते समय लॉन्चर फट जाता है. कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि यह चीन का बना कंबोडियाई हथियार है, जो थाईलैंड के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था. गलती से खुद ही फट गया.

दोनों देशों के बीच प्रीह विहार मंदिर और आसपास के इलाकों को लेकर पुराना विवाद है. जुलाई 2025 से यह झड़प फिर शुरू हो गई, जिससे 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं. हाल के दिनों में थाईलैंड ने हवाई हमले किए, तो कंबोडिया ने तोपों से जवाब दिया. कई बार युद्धविराम की घोषणा हुई पर झड़पें रुक नहीं रही हैं.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में एक 8x8 चेसिस वाला MLRS दिखता है, जो फायरिंग के तुरंत बाद कंट्रोल खो देता है. पास ही फट जाता है. दावा है कि यह कंबोडिया का चीनी Type-90B सिस्टम है, जो थाईलैंड पर हमला करने के दौरान मालफंक्शन कर गया.

लेकिन विशेषज्ञों के सवाल

वाहन का चेसिस चेक गणराज्य के RM-70 MLRS से ज्यादा मिलता-जुलता लगता है, न कि कंबोडिया के चीनी Type-90B से.

सैनिकों की स्थिति और आसपास का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है.

इस विस्फोट या इससे जुड़ी मौतों की कोई पुष्टि नहीं की है.

सोशल मीडिया पर इस तरह के कई दावे बिना सबूत के फैल रहे हैं.

अभी तक की स्थिति

कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ने इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. युद्ध क्षेत्र से आने वाली ज्यादातर खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर ही निर्भर हैं, इसलिए सच्चाई पता करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे वीडियो को बिना पुष्टि के सच्चा मानना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अफवाहें या प्रोपेगैंडा भी हो सकते हैं. सीमा विवाद पहले से ही गंभीर है, जिसमें दोनों तरफ जान-माल का नुकसान हो रहा है.

