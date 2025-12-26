scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थाईलैंड पर रॉकेट दागते समय कंबोडिया का चीनी लॉन्चर फटा, Video

कंबोडिया-थाईलैंड सीमा विवाद में वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि रॉकेट लॉन्च करते समय लॉन्चर खुद ही फट गया. ये रॉकेट लॉन्च चीन का बताया जा रहा है. इसे कंबोडिया इस्तेमाल कर रहा था.

Advertisement
X
ऐसे ही रॉकेट लॉन्चर से कंबोडिया थाईलैंड पर हमला कर रहा था. (File Photo: AFP)
ऐसे ही रॉकेट लॉन्चर से कंबोडिया थाईलैंड पर हमला कर रहा था. (File Photo: AFP)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) फायरिंग के दौरान खराब हो जाता है. रॉकेट दागते समय लॉन्चर फट जाता है. कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि यह चीन का बना कंबोडियाई हथियार है, जो थाईलैंड के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था. गलती से खुद ही फट गया. 

कंबोडिया-थाईलैंड सीमा विवाद 

दोनों देशों के बीच प्रीह विहार मंदिर और आसपास के इलाकों को लेकर पुराना विवाद है. जुलाई 2025 से यह झड़प फिर शुरू हो गई, जिससे 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं. हाल के दिनों में थाईलैंड ने हवाई हमले किए, तो कंबोडिया ने तोपों से जवाब दिया. कई बार युद्धविराम की घोषणा हुई पर झड़पें रुक नहीं रही हैं.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, LoC के पास तैनात किए काउंटर-ड्रोन सिस्टम

सम्बंधित ख़बरें

President Murmu Sea Sortie
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को पनडुब्बी में करेंगी समुद्री यात्रा
WSJ War Mongering India China
WSJ की रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल... भारत-चीन की तैयारियों को युद्ध की तरह क्यों दिखाया जा रहा?
Drone System
PAK-China बॉर्डर पर सेना ने तैनात किए हाईटेक ड्रोन!
India LAC LoC Drone
बॉर्डर इलाकों के लिए सेना ने मंगाए 20 ड्रोन, PAK-चीन बॉर्डर पर होगा इस्तेमाल
India China US Report
बॉर्डर को लेकर US रिपोर्ट पर भड़का बीजिंग, बोला- हमारे संबंध अच्छी दिशा में, भड़काओ मत

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में एक 8x8 चेसिस वाला MLRS दिखता है, जो फायरिंग के तुरंत बाद कंट्रोल खो देता है. पास ही फट जाता है. दावा है कि यह कंबोडिया का चीनी Type-90B सिस्टम है, जो थाईलैंड पर हमला करने के दौरान मालफंक्शन कर गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को पनडुब्बी में करेंगी समुद्री यात्रा

लेकिन विशेषज्ञों के सवाल

  • वाहन का चेसिस चेक गणराज्य के RM-70 MLRS से ज्यादा मिलता-जुलता लगता है, न कि कंबोडिया के चीनी Type-90B से.
  • सैनिकों की स्थिति और आसपास का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है.
  • इस विस्फोट या इससे जुड़ी मौतों की कोई पुष्टि नहीं की है.
  • सोशल मीडिया पर इस तरह के कई दावे बिना सबूत के फैल रहे हैं.

Cambodia Rocket Launcher

अभी तक की स्थिति

कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ने इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. युद्ध क्षेत्र से आने वाली ज्यादातर खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर ही निर्भर हैं, इसलिए सच्चाई पता करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे वीडियो को बिना पुष्टि के सच्चा मानना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अफवाहें या प्रोपेगैंडा भी हो सकते हैं. सीमा विवाद पहले से ही गंभीर है, जिसमें दोनों तरफ जान-माल का नुकसान हो रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement