पाकिस्तान नेवी ने तुर्की में बना दूसरा युद्धपोत PNS Khaibar कमीशन किया

पाकिस्तान नेवी ने तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में अपने दूसरे मिल्गेम क्लास युद्धपोत पीएनएस खैबर को कमीशन किया. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन इस समारोह के मुख्य अतिथि थे. पाकिस्तान नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ भी मौजूद थे.

राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने भाषण में पाकिस्तान और तुर्की के भाईचारे वाले रिश्तों को बेहतरीन बताया. उन्होंने भविष्य में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में और अधिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया.

एडमिरल नवेद अशरफ ने कहा कि एम/एस अस्फात, इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड और मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) की सराहना की, जो पीएन मिल्गेम जहाजों की योजना, डिजाइन और निर्माण में शामिल थे. उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ते रक्षा साझेदारी की प्रशंसा की.

जहाज का दौरा और गार्ड ऑफ ऑनर

राष्ट्रपति एर्दोगन ने पीएनएस खैबर का दौरा किया. वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया. उन्होंने जहाज के क्रू सदस्यों से बातचीत की. राष्ट्रपति एर्दोआन और एडमिरल अशरफ ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और भविष्य में पाकिस्तान नेवी तथा तुर्की नेवल फोर्सेस (टीएनएफ) के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की.

मिल्गेम प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि

2018 में पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय और तुर्की की एम/एस अस्फात कंपनी के बीच चार मिल्गेम क्लास जहाजों के निर्माण का करार हुआ था. इस समझौते के तहत दो जहाज तुर्की में बनाए गए, जबकि बाकी दो पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में तुर्की की तकनीकी मदद से बन रहे हैं.

At a ship delivery ceremony held at the İstanbul Naval Shipyard Command, the MILGEM corvette PNS Khaibar was officially handed over to Pakistan marking yet another milestone in bilateral defense cooperation.



Addressing the ceremony, H.E. President Recep Tayyip Erdoğan… pic.twitter.com/vlRJq8TIXe — Türkiye in Pakistan (@TC_IslamabadBE) December 20, 2025

पीएनएस खैबर का कमीशन होना तुर्की में दोनों जहाजों के निर्माण की समाप्ति का प्रतीक है. पहला जहाज पीएनएस बाबर पहले ही पाकिस्तान नेवी में शामिल हो चुका है. बाकी दो जहाज पीएनएस बेदर और पीएनएस तारिक क्रमशः 2026 और 2027 में शामिल होने की उम्मीद है.

जहाज की विशेषताएं

पीएन मिल्गेम क्लास जहाज पाकिस्तान नेवी के सबसे उन्नत सतही प्लेटफॉर्म हैं. ये जहाज आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, नवीनतम हथियारों और एडवांस्ड सेंसर्स से लैस हैं. ये बहु-उद्देशीय कोर्वेट हैं, जो एंटी-सबमरीन वारफेयर, एयर डिफेंस और सर्फेस वारफेयर में सक्षम हैं.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएनएस खैबर के कमीशन पर पाकिस्तान नेवी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जहाज पाकिस्तान की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा और देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा समुद्री मार्गों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

