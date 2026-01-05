scorecardresearch
 
PAK की तरह चीन पर भरोसा कर वेनेजुएला भी पिट गया... अमेरिकी हमले में फेल हुआ रडार सिस्टम

अमेरिकी हमले में वेनेजुएला की चीनी JYL-1 और JY-27A रडार पूरी तरह फेल हो गए. स्टेल्थ हंटर कहे जाने वाले ये रडार अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ब्लाइंड हो गए और एक भी विमान नहीं पकड़ सके. दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत एयर डिफेंस कबाड़ बन गई, ठीक पाकिस्तान की 'ऑपरेशन सिंदूर' में चीनी रडार की नाकामी जैसी.

ऐसे ही चीनी रडार वेनेजुएला में लगे थे, जो अमेरिकी हमले के वक्त बेकार साबित हुए. (Photo: Getty)
दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत एयर डिफेंस 'कबाड़' बन गई.

अमेरिकी विशेष सेनाओं ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया. इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान बिना किसी रोक-टोक के काराकस में घुसे. वजह? वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गई.

खासकर चीन में बने JYL-1 लंबी दूरी के 3D सर्विलांस रडार और JY-27A एंटी-स्टेल्थ रडार एक भी अमेरिकी विमान या हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट नहीं कर सके. ये रडार स्टेल्थ हंटर कहे जाते थे, लेकिन अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से अंधे हो गए.

यह भी पढ़ें: मादुरो पकड़े गए लेकिन वेनेजुएला की सेना US के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं? जानिए कितनी है ताकत

वेनेजुएला की एयर डिफेंस में क्या था?

वेनेजुएला ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप से कई रडार खरीदे थे...

  • JYL-1: लंबी दूरी (300-470 किमी) का 3D रडार, हवा की निगरानी के लिए.
  • JY-27/JY-27A: मीटर-वेव बैंड रडार, जो स्टेल्थ विमानों (जैसे F-35) को पकड़ने का दावा करता है. डिटेक्शन रेंज 300-500 किमी बताई जाती है.

ये रडार दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत एयर डिफेंस का हिस्सा थे, साथ में रूसी S-300 और Buk-M2 मिसाइल सिस्टम.

चीनी मीडिया ने पहले दावा किया था कि ये रडार अमेरिकी F-35 को 75 किमी दूर ट्रैक कर सकते हैं. लेकिन अमेरिकी हमले में ये पूरी तरह पैरालाइज हो गए. अमेरिका ने EA-18G ग्राउलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों से जैमिंग की, जिससे रडार ब्लाइंड हो गए. शुरुआती हमलों में ही एयर डिफेंस नेटवर्क खत्म हो गया.

venezuela china radar

पाकिस्तान से मिलती-जुलती नाकामी

यह पहली बार नहीं जब चीनी रडार फेल हुए हैं. 2025 की ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को आसानी से तोड़ा. पाकिस्तान के चीनी रडार (HQ-9, LY-80 आदि) भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों को डिटेक्ट नहीं कर सके. भारत ने लाहौर समेत कई जगहों पर रडार साइट्स नष्ट कर दीं.

पाकिस्तान की चीनी सप्लाई वाली डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो गई, ठीक वेनेजुएला जैसा. पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों और अब वेनेजुएला में चीनी हथियारों की नाकामी का पैटर्न साफ है. असल लड़ाई में ये सिस्टम अमेरिकी या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सामने टिक नहीं पाते.

यह भी पढ़ें: कैसे पूरा हुआ मादुरो को कैप्चर करने का मिशन... जानिए प्लानिंग से लेकर हमले तक की हर एक डिटेल

क्यों फेल होते हैं चीनी रडार?

  • इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग: अमेरिका जैसे देशों के पास एडवांस जैमिंग टेक्नोलॉजी है, जो रडार सिग्नल को ब्लॉक कर देती है.
  • ऑपरेटर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस: कई देशों में रखरखाव की कमी और ट्रेनिंग कम होती है.
  • हाइप vs रियलिटी: चीनी मीडिया में बड़े-बड़े दावे, लेकिन असल जंग में कमजोर पड़ जाते हैं.

यह घटना चीनी मिलिट्री इक्विपमेंट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है. वेनेजुएला की सबसे मजबूत एयर डिफेंस कुछ घंटों में कबाड़ बन गई. पाकिस्तान की तरह, यहां भी चीनी टेक्नोलॉजी ने निराश किया. भविष्य में ऐसे हथियार खरीदने वाले देश सोचेंगे दो बार.

---- समाप्त ----
