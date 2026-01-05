कैसे पूरा हुआ मादुरो को कैप्चर करने का मिशन... जानिए प्लानिंग से लेकर हमले तक की हर एक डिटेल

पुरानी असफलताओं के भूतों से मुक्ति पाने वाला एक असाधारण अमेरिकी मिशन

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स के 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा अपहरण को दो तरीकों से देखा जा सकता है.

एक तरफ, यह एक राष्ट्राध्यक्ष और उनकी पत्नी का अपहरण है, जो दुनिया के हर नियम का उल्लंघन करता है, जिसमें वह 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' भी शामिल है, जिसकी अमेरिका दूसरे देशों को सलाह देता है.

दूसरी तरफ, यह एक असाधारण विशेष सेना की कार्रवाई है, जो हाल की इतिहास में लगभग बेजोड़ है.

एक देश में विशेष सेनाओं को घुसाना, जो पाकिस्तान से बड़ा है, एक भारी सुरक्षा वाले सैन्य गढ़ में उतरना. देश के सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति को बिना किसी नुकसान के उठा लेना— यह सब असाधारण प्रशिक्षण, योजना और क्रियान्वयन की मांग करता है. साथ ही शीर्ष स्तर की सैन्य सुविधाओं की.

व्हाइट हाउस में अपने सार्वजनिक भाषण से कुछ घंटे पहले फॉक्स न्यूज से बात करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि केवल अमेरिका ही ऐसी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है. वास्तव में, इजराइल ही एकमात्र दूसरा ऐसा देश है.

जुलाई 1976 में, इजराइली विशेष सेनाओं ने लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू (वर्तमान प्रधानमंत्री के भाई) के नेतृत्व में इजरायल से 8000 किलोमीटर से ज्यादा दुश्मन हवाई क्षेत्र पार करके युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर पहुंचीं. वहां उन्होंने युगांडा की सेना और फिलिस्तीनी आतंकवादियों से लड़ाई की, जो एयर फ्रांस के एक विमान को अपहरण करके 106 इजरायली यात्रियों को बंधक बनाए हुए थे.

उन्होंने 102 बंधकों को बचाया, युगांडा की वायुसेना के एक चौथाई हिस्से को जमीन पर नष्ट किया. वापस इजराइल लौट आए. लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू इस ऑपरेशन में एकमात्र सैन्य हताहत थे, जिसका नाम अब उनके नाम पर रखा गया है.

अमेरिका ने इजराइल की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वे धुएं, खंडहरों और लाशों में खत्म हुईं. अप्रैल 1980 में, राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ— जिसमें तेहरान में अमेरिकी दूतावास में रखे 52 अमेरिकी बंधकों को बचाना था— एक अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी में बदल गया.

एक अमेरिकी बचाव हेलिकॉप्टर एक टैंकर से टकरा गया, जिसमें आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए और मिशन रद्द करना पड़ा. ऑपरेशन गॉथिक सर्पेंट, अक्टूबर 1993 में सोमाली सरदार मोहम्मद फराह ऐदीद को अपहरण करने का प्रयास, बुरी तरह असफल रहा. तीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए गए, 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और घिरे हुए अमेरिकी सैनिकों को पाकिस्तानी और मलेशियाई संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने बचाया.

ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर, 2 मई 2011 को अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का ऑपरेशन, थोड़ा बेहतर रहा. कमांडो ने बिन लादेन को मार दिया, लेकिन एक सुपर गुप्त 'घोस्ट हॉक' स्टेल्थ हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे पाकिस्तानियों ने चीन को रिवर्स-इंजीनियरिंग के लिए सौंप दिया.

मादुरो और उनकी पत्नी को अपहरण करने का ऑपरेशन इन सभी पुरानी असफलताओं के भूतों से मुक्ति दिलाता है. यह एक खुफिया ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिकी क्षमताओं का मिश्रण था.

पिछले अक्टूबर में, मैंने वेनेजुएला में युद्ध की संभावना पर विस्तार से लिखा था— गुप्त कार्रवाइयों से लेकर विशेष सेना के ऑपरेशन और पूर्ण आक्रमण तक. मेरे अनुमान में, विशेष सेना का उपयोग सबसे संभावित परिदृश्य लगता था.

ट्रंप ने काराकस में सत्ता परिवर्तन के लिए इसे सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता चुना लगता है. ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के विवरण अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन पुरानी मिसालों और अब तक मिली जानकारी के टुकड़ों से, यहां एक अनुमानित पुनर्निर्माण है कि क्या हुआ होगा...

टारगेट

2019 तक, राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी काराकस में मिराफ्लोर्स पैलेस में रहते थे, जो वेनेजुएला का आधिकारिक राष्ट्रपति निवास है. काराकस की आबादी लगभग 50 लाख है. यह वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से में एक नदी के किनारे काराकस घाटी में स्थित है.

घाटी कैरेबियन समुद्र तट से 2,200 मीटर ऊंचे पहाड़ी श्रृंखला से अलग है. अप्रैल 2019 के वेनेजुएला राष्ट्रपति संकट के बाद, मादुरो को काराकस के अंदर फोर्ट तिउना गढ़ में चले गए. तिउना में रक्षा मंत्रालय, सैन्य अकादमी और सैनिक बैरक हैं. रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे क्यूबा के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित थे. एक भारी मजबूत व्यक्तिगत बंकर 'ला रोका' (द रॉक) में सोते थे. मिराफ्लोर्स राष्ट्रपति कर्तव्यों के लिए आधिकारिक पैलेस बना रहा— जिसमें आखिरी कार्यक्रम एक चीनी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत था.

हमले की योजना

एडमिरल विलियम मैक्रेवन, जिन्होंने 2011 में ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर की निगरानी की, ने विशेष सेना ऑपरेशनों की एक सिद्धांत विकसित करने के लिए आठ ऑपरेशनों का अध्ययन किया. इनमें ऑपरेशन ओक शामिल था, जो 1943 में इतालवी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को जर्मन पैराट्रूपर्स द्वारा बचाना था और ऑपरेशन जोनाथन.

मैक्रेवन ने पाया कि 'योजना में सरलता, सुरक्षा और तैयारी में दोहराव और क्रियान्वयन में आश्चर्य, गति और उद्देश्य' मिशन की सफलता के लिए जरूरी हैं. ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की योजना पिछले सितंबर में वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी युद्धपोतों के घेराव के साथ शुरू हुई होगी.

जबकि अमेरिका मदुरो और उनके सरकार के प्रमुख सदस्यों के खिलाफ नारको-ट्रैफिकिंग का मामला बना रहा था, अमेरिकी विशेष ऑपरेटर अपनी योजनाओं का अभ्यास कर रहे थे और सीआईए तथा एनएसए व्यवहार पैटर्न बनाने के लिए विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा कर रहे थे.

यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जॉन डैनियल केन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ऑपरेशन 'हमारे खुफिया साथियों के महीनों के काम का नतीजा था— मादुरो को ढूंढने, उसके चलने-फिरने, रहने, यात्रा करने, खाने, पहनने और उसके पालतू जानवरों को समझने के लिए. सीआईए ने गढ़ के विस्तृत लेआउट, बंकर सहित, यूएस एसओसीओएम को मिशन योजना के लिए सौंपे होंगे.

फॉक्स न्यूज साक्षात्कार में, ट्रंप ने उल्लेख किया कि अमेरिकी एसएफ टीम गैस कटर से लैस थी, अगर उन्हें स्टील दरवाजों को काटना पड़े. अमेरिकी कर्मचारी अमेरिका में फोर्ट तिउना जैसे स्थानों पर अपनी निकासी योजना का अभ्यास करते, यहां तक कि उसके लेआउट बनाकर तेज घुसपैठ और निकासी का अभ्यास करते रहे.

ये हर आखिरी विवरण तक अभ्यास किए जाते, जिसमें स्टील दरवाजे, संभावित हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं और मौतें शामिल होतीं. मिशन के चारों ओर ऑपरेशनल गोपनीयता बनाए रखना एक चुनौती होती. अमेरिकी सरकार ने एक मुख्यधारा अखबार को ऑपरेशन के विवरण वाली खबर प्रकाशित करने से रोक दिया. कोई जानकारी लीक होने पर मादुरो अपना निवास बदल सकता था, जिससे ऑपरेशन में देरी होती.

हेलिकॉप्टर से हमला

अमेरिकी सेना की 160वीं विशेष ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट (एसओएआर) के हेलिकॉप्टर कमांडो को मिशन में ले जाने के लिए स्वाभाविक चुनाव होते. 'नाइट स्टॉकर' के नाम से मशहूर, ये रात में उड़ान की कुशलता के लिए जाने जाते हैं और अमेरिकी विशेष ऑपरेशन कमांड (एसओसीओएम) के मिशनों के लिए सभी हेलिकॉप्टर सहायता प्रदान करते हैं. ये 1980 ईरान असफलता के बाद गठित हुए.

हेलिकॉप्टर या तो सीएच-46 चिनूक हो सकते थे, जो 33 पूरी तरह तैयार कमांडो ले जा सकते हैं, या एचएच-60 पेव हॉक, जो एक दर्जन कमांडो ले जा सकता है. इनकी एस्कॉर्ट अन्य भारी हथियारबंद एसओएआर हेलिकॉप्टर गनशिप जैसे एमएच-60 डायरेक्ट एयर पेनेट्रेटर (डीएपी) द्वारा की जाती.

डीएपी एक एमएच-60एल ब्लैक हॉक है, जो एम134 मिनीगन, स्टिंगर एयर-टू-एयर मिसाइल, 30 एमएम चेन गन और एजीएम-114 हेलफायर मिसाइल से लैस गनशिप है. इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड (एफएलआईआर) पॉड है, जिसमें हेलफायर के लिए लेजर डिजाइनेटर है. इस गनशिप में कोई यात्री नहीं होता क्योंकि केबिन स्पेस गोला-बारूद से भरा होता है. डीएपी के चिन के नीचे उभार एफएलआईआर पॉड है, जिसमें हेलफायर के लिए लेजर डिजाइनेटर शामिल है.

यूएस फर्स्ट स्पेशल ऑपरेशनल डिटैचमेंट—डेल्टा, जिसे डेल्टा फोर्स के नाम से जाना जाता है. इस मिशन के लिए चुनी गई होगी. सील टीम सिक्स के साथ, जो ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर कर चुकी है. यह यूएस सेना की कुछ टियर वन इकाइयों में से एक है और रेस्क्यू, आतंकवाद-विरोधी और टोही मिशन के लिए जिम्मेदार है.

डी-डेः हमले का दिन

वास्तविक ऑपरेशन तब शुरू किया गया होगा जब मादुरो को इसकी कम उम्मीद होती— चीनी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी के बाद और जब अमेरिका ईरान संकट से विचलित लग रहा था. आधी रात के कुछ देर बाद, अमेरिकी सेना ने काराकस में लक्ष्यों पर हमले शुरू किए- गोला-बारूद डिपो, एयर डिफेंस, फोर्ट तिउना और हवाई अड्डा.

जमीन पर हजारों वेनेजुएला सैनिकों के लिए यह लगता कि बहुप्रतीक्षित अमेरिकी आक्रमण शुरू हो गया है. इनमें से कुछ हमले यूएसएस आइवो जिमा से फोर्ट तिउना तक सुरक्षित हवाई गलियारा बनाने के लिए थे. हेलिकॉप्टरों को गिराने वाले वायु रक्षा रडार, अर्ली वार्निंग रडार साइट और सतह-से-हवा मिसाइल लॉन्चर को दुश्मन वायु रक्षा दमन (एसईएडी) में नष्ट किया गया, उसके बाद एसओएआर हेलिकॉप्टर यूएसएस आइवो जिमा के डेक से उड़े.

आइवो जिमा को 160वीं एसओएआर हेलिकॉप्टरों के लॉन्च पैड के रूप में चुना गया क्योंकि वे जनता की नजर से दूर हैं. असामान्य हेलिकॉप्टर गतिविधि के अलर्ट की संभावना नहीं है. अमेरिका ने मिशन में 150 से ज्यादा विमान तैनात किए, जिसमें फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन, निगरानी विमान, खुफिया विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे. (वेनेजुएला की वायुसेना में 220 विमान हैं)

लक्ष्य पर लगा कितना समय

एसओएआर हेलिकॉप्टर तिउना के सैन्य गढ़ में इमारतों की छतों पर लगभग 1:01 बजे (10:31 आईएसटी) उतरे होंगे. छतों को चुना गया क्योंकि वे जमीन से छोटे हथियारों की गोलीबारी से हेलिकॉप्टरों को सुरक्षा देती हैं. जमीन पर समय, जिसे 'टाइम ऑन टारगेट' या लैंडिंग और निकासी क्षेत्र में एक्सपोजर कहा जाता है, जितना कम संभव हो उतना रखा जाता है.

यह एमईटीटी-टी कारकों पर आधारित होता है—मिशन, दुश्मन, इलाका, उपलब्ध सैनिक और समय. हेलिकॉप्टर छत पर उतरते ही कमांडो बाहर कूदते और समय के खिलाफ दौड़ते- ब्रेक बनाते, दरवाजे तोड़ते, दुश्मन सैनिकों को गोली मारते, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी की तलाश करते.

ऐसे निकासी मिशनों में हेलिकॉप्टर जमीन पर 60 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते- ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर में सील टीम सिक्स का ग्राउंड टाइम लगभग 40 मिनट था. जमीन पर हर मिनट दुश्मन द्वारा रोके जाने और नष्ट होने की संभावना बढ़ाता है. एब्सोल्यूट रिजॉल्व हेलिकॉप्टरों पर गोलीबारी हुई होगी, लेकिन उन्होंने 'ओवरवेलमिंग फोर्स और सेल्फ डिफेंस से जवाब दिया'.

मिशन पूरा कर निकले

पूरा ऑपरेशन 180 मिनट से कम समय में खत्म हुआ होगा, रिपोर्ट्स के आधार पर कि हेलिकॉप्टर 3:29 बजे ईएसटी तक पानी के ऊपर सुरक्षित थे. संभवतः हेलिकॉप्टर अलग रास्ते से लौटे. काराकस के आसपास पहाड़ों का उपयोग करके बचते हुए. राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को क्यूबा ले जाया गया और वहां से न्यूयॉर्क.

