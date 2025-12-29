scorecardresearch
 
नए साल पर ISI की नापाक साजिश बेनकाब, TTP के जरिए 'विलायत कश्मीर' का प्लान

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है. पाकिस्तान की ISI कश्मीर में आतंक को TTP ब्रांडिंग से फिर जिंदा कर रही है. 2026 के लिए नया प्लान ये है कि कश्मीर को अलग 'विलायत कश्मीर' और गिलगित-बाल्टिस्तान को अलग विलायत घोषित करना. पुराने मॉड्यूल सक्रिय करना और शैडो गवर्नर नियुक्त करना.

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नया आतंकी प्लान बेनकाब हो चुका है. (Photo: ITG)
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नया आतंकी प्लान बेनकाब हो चुका है. (Photo: ITG)

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है. पुराने सोए हुए आतंकी नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया जा रहा है. ISI ने कश्मीर के लिए आतंक की पूरी संरचना बदल दी है. 2026 के लिए एक नया खतरनाक प्लान तैयार किया है. कश्मीर को अलग विलायत (प्रांत) घोषित किया है. साथ ही गिललित-बाल्टिस्तान को अलग विलायत बनाया है.

TTP ब्रांडिंग के नीचे छिपा पाकिस्तान का खेल

  • पाकिस्तान ने तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के नाम पर कश्मीर में आतंक का नया ब्लूप्रिंट बनाया है.
  • पहली बार कश्मीर को अलग विलायत (प्रांत) घोषित किया गया है. इसे विलायत कश्मीर नाम दिया गया.
  • गिलगित-बाल्टिस्तान को भी अलग विलायत बनाया गया है, जिसे डायमर और दारेल डिवीजन में बांटा गया.
  • ISI से जुड़े पुराने बड़े आतंकी ऑपरेटिवों को फिर से 'शैडो गवर्नर' बनाकर नियुक्त किया गया है. ये ऑपरेशन की निगरानी करेंगे.
  • ISI ने TTP के कुछ हिस्सों में घुसपैठ की है. इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की योजना है.
  • पूरा प्लान TTP के नाम से प्रचारित किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान का सीधा हाथ छिप जाए.

यह नया तरीका पाकिस्तान की पुरानी कोशिश है – कश्मीर के आतंक को वैश्विक जिहादी ढांचे से जोड़कर दिखाना. इससे पाकिस्तान खुद को बचाना चाहता है. अंतरराष्ट्रीय दबाव से दूर रहना चाहता है.

Pakistan ISI TTP Wilayat Kashmir

जम्मू-कश्मीर में बढ़ता खतरा

खुफिया इनपुट बताते हैं कि...

  • लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पार आतंकी लॉन्च पैड और हैंडलरों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
  • रियल-टाइम खुफिया जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान आतंकियों को फिर से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है.
  • विदेशी आतंकियों को साफ करने के लिए काउंटर-इनफिल्ट्रेशन और काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं.
  • एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखना होगा. निगरानी बढ़ाई गई है. हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर है.

क्यों है यह प्लान खतरनाक?

यह नया विलायत मॉडल दिखाता है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को लंबे समय तक चलाने की योजना बना रहा है. TTP जैसे संगठन का नाम इस्तेमाल करके वह वैश्विक आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं. ऐसे किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. भारतीय एजेंसियां पहले से ही कई आतंकी साजिशों को नाकाम बना चुकी हैं और आगे भी सतर्क रहेंगी.

