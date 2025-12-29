नए साल पर ISI की नापाक साजिश बेनकाब, TTP के जरिए 'विलायत कश्मीर' का प्लान

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है. पुराने सोए हुए आतंकी नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया जा रहा है. ISI ने कश्मीर के लिए आतंक की पूरी संरचना बदल दी है. 2026 के लिए एक नया खतरनाक प्लान तैयार किया है. कश्मीर को अलग विलायत (प्रांत) घोषित किया है. साथ ही गिललित-बाल्टिस्तान को अलग विलायत बनाया है.
यह नया तरीका पाकिस्तान की पुरानी कोशिश है – कश्मीर के आतंक को वैश्विक जिहादी ढांचे से जोड़कर दिखाना. इससे पाकिस्तान खुद को बचाना चाहता है. अंतरराष्ट्रीय दबाव से दूर रहना चाहता है.
खुफिया इनपुट बताते हैं कि...
यह नया विलायत मॉडल दिखाता है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को लंबे समय तक चलाने की योजना बना रहा है. TTP जैसे संगठन का नाम इस्तेमाल करके वह वैश्विक आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं. ऐसे किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. भारतीय एजेंसियां पहले से ही कई आतंकी साजिशों को नाकाम बना चुकी हैं और आगे भी सतर्क रहेंगी.