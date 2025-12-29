भारतीय सेना का फेवरेट ध्रुव हेलिकॉप्टर अब नागरिकों के लिए उड़ान भरेगा... कल पहली फ्लाइट

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है. कल यानी 30 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु की HAL फैसिलिटी में ध्रुव-एनजी (Dhruv Next Generation) हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान होने वाली है. यह उड़ान सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि HAL के सिविल एविएशन क्षेत्र में बड़े विस्तार की शुरुआत भी है.
ध्रुव-एनजी भारतीय सेना के लिए पहले से सफल साबित हो चुके एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH ध्रुव) का नया और बेहतर वर्जन है. इसमें कई आधुनिक बदलाव किए गए हैं...
HAL अब सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता. ध्रुव-एनजी के जरिए कंपनी सिविल हेलीकॉप्टर मार्केट में मजबूती से प्रवेश कर रही है. इसके मुख्य उपयोग होंगे...
इससे भारत में हेलीकॉप्टर सेवाएं सस्ती और आसानी से उपलब्ध होंगी. अभी ज्यादातर सिविल हेलीकॉप्टर विदेशी कंपनियों (जैसे एयरबस, बेल) से आयात किए जाते हैं. ध्रुव-एनजी से आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
HAL के अधिकारियों का कहना है कि ध्रुव-एनजी की सफल उड़ान भारत को विश्व के प्रमुख सिविल हेलीकॉप्टर निर्माता देशों की लिस्ट में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम होगा. कल की उड़ान के बाद टेस्टिंग का दौर चलेगा और जल्द ही यह हेलीकॉप्टर सेना और नागरिक उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा.