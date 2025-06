ईरान का दावा: इजरायल के दो F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए, एक महिला पायलट गिरफ्तार; IDF ने खबर को नकारा

ईरान ने एक बड़ा दावा किया कि उसने इजरायल के दो अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है. ईरान की सरकारी मीडिया और तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, इन विमानों को ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली ने शुक्रवार को नष्ट किया, जब वे ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आए थे.

ईरान ने यह भी कहा कि एक महिला पायलट को गिरफ्तार किया गया है, जो इनमें से एक विमान से पैराशूट के जरिए उतरी थी. हालांकि, इजरायल रक्षा बल (IDF) ने इन दावों को "पूरी तरह आधारहीन" बताते हुए खारिज कर दिया है. IDF के प्रवक्ता कर्नल अवीचाय अदराई ने कहा कि यह ईरानी मीडिया का झूठा प्रचार है.

यह भी पढ़ें: ईरान पर हमले के बाद अब क्या वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ेगी दुनिया? सबकुछ रूस और चीन के रुख से होगा तय

क्या हुआ?

ईरान और इजरायल के बीच तनाव हाल ही में चरम पर है. 13 जून 2025 को इजरायल ने "ऑपरेशन राइजिंग लायन" के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 200 विमानों से 100 से ज्यादा हमले किए. इन हमलों में ईरान के चार वरिष्ठ सैन्य कमांडरों, छह परमाणु वैज्ञानिकों और 78 नागरिकों की मौत हो गई. जवाब में, ईरान ने इजरायल के तेल अवीव, यरूशलम और अन्य शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे. इसी दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने दो F-35 विमानों और कई इजरायली ड्रोन को मार गिराया.

🚨🇮🇱🇮🇷 Tasnim published an image of one of Israel’s downed F-35’s by Iranian air defences pic.twitter.com/JwFqyc42kN

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने टीवी पर दिए भाषण में कहा कि इजरायल ने युद्ध शुरू किया है. उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. हमारी सेना दुश्मन को करारा जवाब देगी. दूसरी ओर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से कहा कि अपने शासन के खिलाफ खड़े हों और आजादी के लिए हमारा साथ दें.

यह भी पढ़ें: Shubhanshu's Space Mission: 19 को होगी शुभांशु शुक्ला के मिशन की लॉन्चिंग, रॉकेट में लीक की समस्या ठीक

F-35 विमान को मार गिराने का दावा: सच या प्रचार?

ईरान का कहना है कि उसने इतिहास में पहली बार F-35 जैसे स्टेल्थ (रडार से बचने वाले) विमान को नष्ट किया है. अगर यह दावा सच है, तो यह एक बड़ी सैन्य उपलब्धि होगी, क्योंकि F-35 को दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है. हालांकि, इजरायल ने इसे "फर्जी खबर" करार दिया है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान यह दावा अपनी जनता और क्षेत्रीय सहयोगियों में उत्साह जगाने के लिए कर रहा हो सकता है.

Iran's air defense has downed two Israeli Lockheed Martin F-35 Lightning II fighter jets as well as a large number of micro aerial vehicles, capturing a female Israeli pilot, the semi-official Tasnim news agency reported. #XinhuaNews pic.twitter.com/d91ZviRqXa