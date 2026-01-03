जिस युद्धपोत से मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जानिए उसकी ताकत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को USS Iwo Jima नामक युद्धपोत पर रखा गया है. वे न्यूयॉर्क जा रहे हैं. फॉक्स न्यूज को दिए फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हां, Iwo Jima पर वे जहाज पर हैं. वे न्यूयॉर्क की ओर जा रहे हैं. हेलीकॉप्टर ने उन्हें बाहर निकाला और एक अच्छी उड़ान में ले गए – मुझे यकीन है वे इसे पसंद करेंगे. लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है. याद रखें.

ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने मादुरो से सरेंडर करने को कहा था. मूल रूप से मैंने कहा कि आपको सरेंडर करना होगा. उन्होंने बताया कि वे एक हफ्ते पहले मादुरो से बात कर चुके थे. यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक था. हमने चर्चा की. मैंने खुद उनसे बात की. लेकिन मैंने कहा कि आपको सरेंडर करना होगा.

यह दावा वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद आया है, जहां डेल्टा फोर्स ने मादुरो को पकड़ा. वेनेजुएला सरकार ने इसे 'आक्रमण' बताया और अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी.

ऑपरेशन कैसे हुआ?

अमेरिका ने मादुरो सरकार पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए थे. ट्रंप प्रशासन ने महीनों से दबाव बनाया था. 3 जनवरी को काराकस में धमाके हुए, जहां अमेरिकी सेना ने फुएर्ते तिउना और ला कार्लोटा जैसे ठिकानों पर हमला किया.

युद्धपोत: USS Iwo Jima (LHD-7)

USS Iwo Jima एक Wasp-क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जो सैनिकों, हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों को ले जाता है. यह ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभा रहा है, जहां से हेलीकॉप्टर लॉन्च किए गए. यहां इसकी मुख्य स्पेसिफिकेशन हैं...

क्लास: Wasp-क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप

Wasp-क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप लंबाई: 843 फीट (257 मीटर)

843 फीट (257 मीटर) चौड़ाई (बीम): 104 फीट (31.8 मीटर)

104 फीट (31.8 मीटर) ड्राफ्ट (पानी में डूबने की गहराई): 27 फीट (8.2 मीटर)

27 फीट (8.2 मीटर) डिस्प्लेसमेंट (वजन): 40,500 लॉन्ग टन फुल लोड (41,150 मीट्रिक टन)

40,500 लॉन्ग टन फुल लोड (41,150 मीट्रिक टन) प्रोपल्शन (इंजन): दो बॉयलर, दो गियर टर्बाइन

दो बॉयलर, दो गियर टर्बाइन स्पीड: लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा

लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा क्रू: 1208 जहाजी + 1894 मरीन सैनिक

1208 जहाजी + 1894 मरीन सैनिक क्षमता: 20-30 हेलीकॉप्टर (जैसे CH-53, MV-22), 6 AV-8B या F-35B फाइटर जेट, लैंडिंग क्राफ्ट (LCAC)

20-30 हेलीकॉप्टर (जैसे CH-53, MV-22), 6 AV-8B या F-35B फाइटर जेट, लैंडिंग क्राफ्ट (LCAC) हथियार: 2 RAM मिसाइल लॉन्चर, 2 Phalanx CIWS गन, तीन .50 कैलिबर मशीन गन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम.

2 RAM मिसाइल लॉन्चर, 2 Phalanx CIWS गन, तीन .50 कैलिबर मशीन गन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम. खास फीचर्स: फ्लाइट डेक, वेल डॉक (समुद्र से जहाजों को लोड करने के लिए), मेडिकल सुविधाएं (अस्पताल जैसा). यह 1894 मरीन सैनिकों को ले जा सकता है. यह एंफीबियस ऑपरेशनों के लिए बनाया गया है.

यह जहाज 2001 में कमीशन हुआ. Iwo Jima द्वीप की लड़ाई के नाम पर रखा गया. ऑपरेशन में यह कैरेबियन से कमांड सेंटर का काम कर रहा है. ट्रंप ने इसे ड्रग तस्करी रोकने का कदम बताया, लेकिन वेनेजुएला ने निंदा की. रूस और चीन ने विरोध जताया है. न्यूयॉर्क पहुंचने पर मादुरो पर मुकदमा चलेगा. दुनिया इस पर नजर रखे हुए है.

