अमेरिकी हमले के डर से ईरान छिपा रहा है अपना 'न्यूक्लियर गोल्ड'

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. अमेरिका ने USS Abraham Lincoln कैरियर ग्रुप अरब सागर में तैनात कर ईरान पर हमले की धमकी दी है. ईरान डर से अपने न्यूक्लियर साइट्सको गहराई में छिपा रहा है. टनल सील कर रहा है. ड्रोन कैरियर शहीद बघेरी को बंदर अब्बास से 6 किमी दूर रखा है. IRGC 1-2 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव-फायर एक्सरसाइज करेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चारों तरफ सेना खड़ी कर दी है. अब ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स को छिपा रहा है. (Photo: Reuters)
अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दी है. उसकी नौसेना का शक्तिशाली बेड़ा USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group अरब सागर में तैनात है. इस बीच ईरान अपनी सुरक्षा बढ़ाने में जुट गया है. सैटेलाइट इमेजरी और विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चल रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों को और गहराई में छिपा रहा है. समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है.

iran nuclear gold

ईरान क्यों डर रहा है?

जून 2025 में इजरायल और अमेरिका ने ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स – फोर्डो (Fordow) और नटांज (Natanz) – पर हमला किया था. अमेरिका ने फोर्डो पर 12 GBU-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP) बम गिराए थे, जो 30,000 पाउंड के थे. इन हमलों से काफी नुकसान हुआ था. अब अमेरिका फिर हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए ईरान सतर्क हो गया है. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 'न्यूक्लियर गोल्ड' (यूरेनियम) कहा जा रहा है, जिसे वह अब और गहराई में छिपा रहा है.

जमीन पर क्या हो रहा है?  

इस्फाहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स: सैटेलाइट इमेजरी (Institute of Science and International Security – ISIS के डेविड अल्ब्राइट की टीम) से पता चला है कि ईरान टनल के प्रवेश द्वारों को और गहराई में दफना रहा है. नए मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं. डंप ट्रक मिट्टी ला-ला कर मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर रहे हैं.

iran nuclear gold

पुराने नुकसान की मरम्मत: जून 2025 में इजरायली हमले से इस्फाहान में एक इमारत की छत क्षतिग्रस्त हुई थी. दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 की इमेजरी में दिखता है कि ईरान ने छत को चरणबद्ध तरीके से दोबारा बनाया है. मलबा हटाया गया, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी बचे हैं.

यह सब दिखाता है कि ईरान पिछले हमलों से सबक ले रहा है. अपने यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को और मजबूत बना रहा है.

iran nuclear gold

समुद्र में ईरान की तैयारी  

  • ईरान ने अपना फ्लैगशिप ड्रोन कैरियर शहीद बघेरी (Shahid Bagheri) बंदर अब्बास के तट से 6 किलोमीटर दूर ले जाकर खड़ा कर दिया है.  
  • सैटेलाइट इमेजरी (ओपन-सोर्स रिसर्चर बेन त्ज़ियोन और Institute for the Study of War – ISW) ने इसकी पुष्टि की है.  
  • ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार, ईरान ने सैकड़ों तेज हमलावर जहाज (फास्ट अटैक क्राफ्ट), मिसाइल लॉन्च करने वाले जहाज और सपोर्ट वेसल्स को अमेरिकी कैरियर ग्रुप के करीब भेज दिया है.  
  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 1 और 2 फरवरी को IRGC नेवी दो दिन का लाइव-फायर एक्सरसाइज करने वाला है.  
  • ईरानी मीडिया में अफवाह है कि जल्द ही चीन और रूस के साथ ओमान सागर और हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास हो सकता है लेकिन रूस-चीन ने अभी पुष्टि नहीं की है.

iran nuclear gold

अमेरिका की स्थिति

USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group अरब सागर में तैनात है. यह अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें कई डेस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं. अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री ताकत काफी बढ़ा दी है, जिससे ईरान पर दबाव है. ट्रंप प्रशासन ईरान के प्रदर्शनकारियों की हत्या और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त रुख अपना रहा है.

iran nuclear gold

ईरान अब सिर्फ डर नहीं रहा, बल्कि अपनी रक्षा कर रहा है. न्यूक्लियर साइट्स को गहराई में छिपाना और नौसेना को तैनात करना दिखाता है कि वह अमेरिकी हमले की पूरी तैयारी में है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रूट में से एक है, इसलिए यहां कोई भी टकराव ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है. स्थिति बहुत नाजुक है – दोनों तरफ से धमकियां जारी हैं, लेकिन अभी बड़ा हमला नहीं हुआ है.  

