मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सोमबीर मोटा भारत डिपोर्ट, हरियाणा STF की बड़ी कामयाबी

विदेश में बैठकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ हरियाणा STF का शिकंजा कसता जा रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा STF की टीम पहुंच चुकी है. बुधवार सुबह 11 बजे पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और लूट जैसे गंभीर अपराधों के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए गैंग ऑपरेट कर रहा था. वो हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर अनिल छिप्पी का भाई है. दोनों रोहतक जिले के रहने वाले हैं.

सोमबीर और अनिल लंबे समय तक हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे हैं. अनिल छिप्पी का नाम एक बड़े गैंगस्टर के तौर पर उभरा, जिस पर हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं. अनिल छिप्पी गिरोह की रोहतक और आसपास के इलाकों में ज्यादा सक्रिय रहा है. किता गिरोह के साथ उसकी पुरानी रंजिश रही है.

दोनों के बीच गैंगवार में कई लोगों की जान जा चुकी है. सोमबीर भी अपने भाई के साथ इन आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा. पुलिस उसे अनिल छिप्पी गैंग का मुख्य सहयोगी मानती है. दोनों भाई कई बार जेल जा चुके हैं. अनिल छिप्पी को हरियाणा की अलग-अलग हाई सिक्योरिटी जेलों में रखा गया. हरियाणा पुलिस ने गिरोहों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए.

इसी बीच सोमबीर मौका देखकर भारत से फरार हो गया और अमेरिका में बैठकर अन्य गैंगस्टरों की तर्ज पर अपना नेटवर्क चलाने लगा. उसका भाई अनिल छिप्पी गैंगस्टर काला जठेड़ी का करीबी सहयोगी रहा है. दोनों भाइयों का नाम साल 2009 में करौर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में सामने आया था. इस मामले में काला जठेड़ी समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है.

