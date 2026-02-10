scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सोमबीर मोटा भारत डिपोर्ट, हरियाणा STF की बड़ी कामयाबी

हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौट रहा है. 20 से ज्यादा मामलों में वांटेड सोमवीर कुख्यात अपराधी अनिल छिप्पी का भाई है. STF की इस कार्रवाई को विदेश में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

Advertisement
X
विदेश में बैठकर चला रहा था गैंग, कुख्यात अनिल छिप्पी का भाई गिरफ्तार. (Photo: Representational)
विदेश में बैठकर चला रहा था गैंग, कुख्यात अनिल छिप्पी का भाई गिरफ्तार. (Photo: Representational)

विदेश में बैठकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ हरियाणा STF का शिकंजा कसता जा रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा STF की टीम पहुंच चुकी है. बुधवार सुबह 11 बजे पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गैंगस्टर सोमबीर उर्फ मोटा के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और लूट जैसे गंभीर अपराधों के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए गैंग ऑपरेट कर रहा था. वो हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर अनिल छिप्पी का भाई है. दोनों रोहतक जिले के रहने वाले हैं.

सोमबीर और अनिल लंबे समय तक हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे हैं. अनिल छिप्पी का नाम एक बड़े गैंगस्टर के तौर पर उभरा, जिस पर हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं. अनिल छिप्पी गिरोह की रोहतक और आसपास के इलाकों में ज्यादा सक्रिय रहा है. किता गिरोह के साथ उसकी पुरानी रंजिश रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Gangs of Punjab
लॉरेंस बिश्नोई से लकी पटियाल तक... वो 5 कुख्यात गैंगस्टर, जिनके नाम से कांपता है 'अंडरवर्ल्ड'
crime syndicate
लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई ही नहीं, गैंगस्टर्स के इस क्राइम सिंडिकेट में ये 9 चेहरे भी शामिल
Delhi Police Busted Extortion Racket
लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगे 5 करोड़... शूटर सहित 8 आरोपी गिरफ्तार, ऑस्ट्रेलिया में गैंग का आका
Big police action against gangsters in Delhi-NCR!
दिल्ली-NCR में गैंगस्टरों पर कार्रवाई, गोगी-काला जठेड़ी गैंग पर भी रेड
gangster Sandeep alias Kala Jathedi
तिहाड़ में बंद काला जठेड़ी बनेगा पिता, कोर्ट की मंजूरी
Advertisement

दोनों के बीच गैंगवार में कई लोगों की जान जा चुकी है. सोमबीर भी अपने भाई के साथ इन आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा. पुलिस उसे अनिल छिप्पी गैंग का मुख्य सहयोगी मानती है. दोनों भाई कई बार जेल जा चुके हैं. अनिल छिप्पी को हरियाणा की अलग-अलग हाई सिक्योरिटी जेलों में रखा गया. हरियाणा पुलिस ने गिरोहों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए. 

इसी बीच सोमबीर मौका देखकर भारत से फरार हो गया और अमेरिका में बैठकर अन्य गैंगस्टरों की तर्ज पर अपना नेटवर्क चलाने लगा. उसका भाई अनिल छिप्पी गैंगस्टर काला जठेड़ी का करीबी सहयोगी रहा है. दोनों भाइयों का नाम साल 2009 में करौर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में सामने आया था. इस मामले में काला जठेड़ी समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है. 

---- समाप्त ----
इनपुट- दिल्ली से अरविंद ओझा
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement