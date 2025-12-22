scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाही की हिम्मत को सलाम, जलते गैस सिलेंडर के बीच ऐसे बचाई लोगों की जान

दिल्ली के मोहन गार्डन में बड़ा हादसा टल गया, जब जलते LPG सिलेंडर के बीच एक कांस्टेबल जान जोखिम में डालकर भीतर घुस गया. आग फैलने से पहले सिलेंडर बाहर निकाल कर बुझा दिया गया. चंद मिनटों में हालात काबू में आ गए. पुलिस की इस बहादुरी ने कई जिंदगियों को बचा लिया.

Advertisement
X
दिल्ली के द्वारका में एक रिहायशी इमारत में हो सकता था बड़ा हादसा. (Photo: Representational)
दिल्ली के द्वारका में एक रिहायशी इमारत में हो सकता था बड़ा हादसा. (Photo: Representational)

दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में रविवार को एक रिहायशी बिल्डिंग में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बिल्डिंग के अंदर LPG सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया गया. इसी दौरान एक कांस्टेबल ने जान की परवाह किए बिना जलते सिलेंडर को बाहर निकाल कर आग पर काबू पा लिया.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि मोहन गार्डन इलाके से आग लगने की PCR कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम के जरिए लोकल पुलिस, PCR वैन और फायर ब्रिगेड को मौके के लिए रवाना किया गया. जब पुलिस और दमकल की गाड़ियां रास्ते में थीं, तभी लोकल बीट पर तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार मौके पर पहुंचे. 

उन्होंने हालात को भांपते हुए देखा कि बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों के लिए गंभीर खतरा है. गैस सिलेंडर में लगी आग किसी भी वक्त धमाके में बदल सकती है. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए तुरंत एक्शन लिया. वो बिल्डिंग के भीतर घुसे, जलते हुए LPG सिलेंडर को बाहर निकाला और आग बुझाने में सफल रहे. 

सम्बंधित ख़बरें

बीड में चोरों के गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
ईरानी महिला के पर्स से 1.43 लाख रुपए गायब, चोरी के आरोप में ऐसे पकड़ा गया बस हेल्पर
crime scene
बीयर की टूटी बोतल का बारकोड बना सुराग, ऐसे सुलझा जानलेवा हमले का मामला
Samsung Galaxy Z Fold 5, samsung Galaxy Z Flip 5, samsung foldable phones, foldable phone, Samsung Galaxy Z Fold 5 price, samsung Galaxy Z Flip 5 price, Samsung Galaxy Z Fold 5 specs, samsung Galaxy Z Flip 5 specs,
फोल्ड-फ्लिप फोन, असली ब्रांड, लेकिन नकली IMEI... दिल्ली में हाई-टेक मोबाइल ठगी का भंडाफोड़
Child Pornography
1197 इनपुट, 60 FIR और सख्त कार्रवाई... चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पुलिस की चौंकाने वाली रिपोर्ट
पहले जबरदस्ती अबॉर्शन, फिर प्रेमिका पर जानलेवा हमला... दिल्ली में पकड़ा गया शादीशुदा प्रेमी

उनके इस फैसले से आग फैलने से पहले ही काबू में आ गई. सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति बेहद गंभीर थी और थोड़ी सी देरी से बड़ा विस्फोट हो सकता था. इससे न सिर्फ कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि भारी संपत्ति नुकसान भी हो सकता था. कांस्टेबल ने असाधारण समझदारी और बहादुरी का परिचय दिया. 

Advertisement

उनके त्वरित और साहसिक कदम से कुछ ही मिनटों में हालात सामान्य हो गए. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है. आग बुझने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और समय पर दखल के लिए कांस्टेबल अनिल का आभार जताया. ऐसे निडर और बहादुर पुलिसकर्मी की हिम्मत को सलाम.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement