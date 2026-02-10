सेल्फी के लिए जबरदस्ती, रशियन टूरिस्ट से छेड़छाड़... गोवा के बागा बीच पर शर्मनाक हरकत

गोवा के बागा बीच पर रूसी महिला टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इस घटना में शामिल कुछ घरेलू पर्यटकों ने बीच पर मौजूद विदेशी महिलाओं को परेशान किया. हालांकि, बीच मार्शल और एक लाइफसेवर की सतर्कता से स्थिति को समय रहते संभाल लिया गया. बीच सेफ्टी एजेंसी दृष्टि मरीन के मुताबिक यह घटना पिछले हफ्ते की है.

इस मामले में शामिल पर्यटकों को मौके पर ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. बीच एजेंसी ने बताया कि बीते एक सप्ताह के दौरान गोवा कोस्टलाइन पर महिला टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ के चार मामले सामने आए हैं. इसके अलावा तीन मेडिकल इमरजेंसी और एक खोया-पाया का मामला भी दर्ज किया गया. इस तरह की घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे है.

इसी तरह की एक अन्य घटना में तेलंगाना से आए दो पुरुष पर्यटकों ने शराब के नशे में एक विदेशी महिला को परेशान किया. बताया गया कि महिला ने जब सेल्फी लेने से इनकार किया तो दोनों पर्यटकों बीच के किनारे के पास उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे. आरोप है कि उनमें से एक ने महिला के गले में हाथ डालकर उसे किस करने का प्रयास किया.

इस मामले की जानकारी मिलते ही बीच पर तैनात लाइफसेवर्स ने हस्तक्षेप किया. दोनों पर्यटकों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. दृष्टि मरीन के अनुसार फिलहाल गोवा के पांच लोकप्रिय बीच बागा, कलंगुट, कैंडोलिम, कोलवा और बेनौलिम पर करीब 70 बीच मार्शल तैनात किए गए हैं. महिला पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

साउथ गोवा के कोलवा बीच पर भी एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां कर्नाटक से आए सात से आठ पर्यटकों के एक समूह पर रूसी महिलाओं की बिना सहमति के फोटो और वीडियो बनाने का आरोप लगा है. लाइफसेवर्स ने तुरंत दखल देते हुए सभी आरोपियों को गोवा पुलिस के हवाले कर दिया. रविवार शाम पटनेम बीच पर भी बिहार से आए पांच पर्यटकों ने एक कपल को परेशान किया.

लाइफसेवर्स ने पुणे के एक कपल को परेशान करते हुए देखा था. बिहार से आए पर्यटक कपल की इजाजत के बिना उनका वीडियो बना रहे थे. इस मामले में भी बीच स्टाफ की सतर्कता से स्थिति काबू में लाई गई. बताते चलें कि गोवा के सभी बीचों की सुरक्षा के लिए बीच सेफ्टी एजेंसी दृष्टि मरीन को तैनात किया गया है. इसके मार्शल हमेशा बीच पर मुस्तैद रहते हैं.

