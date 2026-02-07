लकी ओबेरॉय हत्याकांड: गैंगस्टर जोगा फोलरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज, चुनाव विवाद में मारी गोली

पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की दिनदहाड़े हुई हत्या ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस सनसनीखेज मामले में पंजाब पुलिस ने विदेश में रह रहे गैंगस्टर जोगा फोलरीवाल समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

और पढ़ें

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जालंधर कमिश्नरेट के डिवीजन 6 थाने में जोगराज सिंह उर्फ जोगा फोलरीवाल, दलबीरा और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर की गई है.

पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे निजी दुश्मनी की आशंका है. जोगा फोलरीवाल की बताई जा रही एक अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी. उस पोस्ट में दावा किया गया था कि कॉलेज की प्रेसिडेंसी को लेकर हुए विवाद के चलते लकी ओबेरॉय को निशाना बनाया गया.

यह वारदात शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में हुई. लकी ओबेरॉय गुरुद्वारे से जैसे ही बाहर निकले और अपनी महिंद्रा थार में बैठने लगे, तभी एक अज्ञात हमलावर उनके पास पहुंचा और गोली मार दी. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि काले रंग की हुडी पहने हमलावर पैदल आया.

Advertisement

इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने एक साथी के साथ मौके से फरार हो गया. उसका साथी थोड़ी दूरी पर दोपहिया वाहन पर इंतजार कर रहा था. दोनों को होंडा एक्टिवा पर भागते हुए देखा गया. हमलावर और उसके साथी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. उनकी तलाश के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुराग जुटाए जा रहे हैं. मृतक लकी ओबेरॉय, जिनका असली नाम सतविंदरपाल सिंह था, पेशे से फाइनेंसर थे. जालंधर कैंटोनमेंट में आम आदमी पार्टी के वार्ड इंचार्ज के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनके भाई दमनदीप सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.

उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया है कि जोगा फोलरीवाल और दलबीरा ने कुछ समय पहले लकी ओबेरॉय को धमकी दी थी. हालांकि, पुलिस ने कहा कि उस समय परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. ओबेरॉय और जोगा पहले दोस्त थे. सोशल मीडिया पर दोनों की साथ की तस्वीरें भी मौजूद हैं.

खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर उनके रिश्ते खराब हो गए थे. शनिवार को लकी ओबेरॉय का जालंधर में अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. पंजाब के मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----