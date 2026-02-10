scorecardresearch
 
नागपुर: पार्टी के लिए कम शराब खरीदी, दोस्तों ने पीट-पीटकर शख्स की हत्या कर दी

महाराष्ट्र में नागपुर के पछपाओली में पार्टी में कम शराब लाने पर दोस्तों के बीच विवाद हो गया. इस बीच, तीन दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शराब के लिए एक दोस्त को लात-घूंंसों से पीटा. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 'कम शराब' लाने को लेकर दोस्तों में विवाद हो गया. इस दौरान कुछ दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रविवार की रात रमेश अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था. विवाद तब शुरू हुआ जब आरोपी शंकर श्रीपाद भैसारे (48) ने रमेश को शराब लाने के लिए पैसे दिए, लेकिन जब रमेश शराब लेकर लौटा तो उसकी मात्रा उम्मीद से कम थी.

इस बात को लेकर शंकर और रमेश के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि शंकर और उसके दो अन्य साथियों ने मिलकर रमेश पर जानलेवा हमला कर दिया. 

यह भी पढ़ें: ग्वालियर में खाना बनाने से मना करने पर बीमार बीवी को शराबी पति ने मारी गोली

ये घटना रविवार रात नागपुर के पछपाओली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाबा बुद्धाजी नगर की है. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 40 वर्षीय रमेश उर्फ वैद्य मुकुंदराव मसराम के रूप में हुई है, जो वैशाली नगर के ताज नगर का रहने वाला था.

लात-घूसों और पत्थरों से रमेश को पीटा

पछपाओली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी शंकर भैसारे इस बात से बेहद नाराज था कि पैसे ज्यादा देने के बावजूद शराब कम क्यों आई. गुस्से में उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर रमेश को लात-घूसों और पत्थरों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. ऐसे में रमेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: इंदौर में शराब के नशे में युवकों ने काटा उपद्रव

पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही पछपाओली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शंकर भैसारे और हमले में शामिल उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया.

