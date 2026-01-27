दिल्ली में हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला, सर्विस पिस्टल लूटकर फरार दो बदमाश गिरफ्तार

scorecardresearch
 
दिल्ली के एक पार्क में गश्त के दौरान पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर उसकी सर्विस पिस्टल लूटने वाले आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. यूपी के टुंडला में हुई मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी दक्षिण दिल्ली से पकड़ा गया.

दिल्ली के सफदरजंग इलाके में गश्ती के दौरान पर हुआ था हमला. (Photo: Representational)
दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग इलाके के एक पार्क में हेड कांस्टेबल पर हमला कर उनकी सर्विस पिस्टल लूटने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही आरोपी पुलिस की रडार पर थे. यूपी के फिरोजाबाद जिले के टुंडला में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को दबोच लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी अविनाश उर्फ जानू को 23 जनवरी को टुंडला के पुराने बाईपास रोड के पास स्कूटर पर जाते हुए देखा गया था. जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो भागने की कोशिश करने लगा. खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके घुटनों में गोली लगी, जिसके बाद काबू में कर लिया गया.

पुलिस ने बताया कि इस दौरान दो जवान बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से बाल-बाल बच गए. आरोपी के पास से लूटी गई 9 एमएम की सरकारी पिस्टल, तीन खाली कारतूस, एक स्कूटर और मोबाइल फोन बरामद किया गया है. आरोपी की निशानदेही पर उसके साथी वसीम को भी गिरफ्तार किया गया. वसीम दक्षिण दिल्ली के स्वामी नगर का रहने वाला है. 

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने मिलकर 22 जनवरी को दोपहर करीब 2.20 बजे इस वारदात को अंजाम दिया था. उस वक्त हेड कांस्टेबल राजकुमार बीट ड्यूटी पर थे. उन्हें सफदरजंग इलाके के एक पार्क में दो संदिग्ध लोगों की सूचना मिली थी. जब उन्होंने पूछताछ की, तो दोनों आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. एक आरोपी ने पुलिसकर्मी को काबू में किया.

दूसरे ने उनकी सर्विस पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया. इस मामले में सफदरजंग एन्क्लेव थाने में भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी निगरानी के साथ स्थानीय खुफिया इनपुट जुटाए.

जांच के दौरान अविनाश की पहचान सावित्री नगर निवासी के रूप में हुई, जो छतरपुर इलाके में भी रह चुका था. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से उसके टुंडला जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है.

