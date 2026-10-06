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पड़ोसी के फोन में पत्नी की फोटो वीडियो देख पति ने दी धमकी, प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने कर दिया मर्डर

देहरादून के प्रेमनगर में 32 वर्षीय मदन मुखिया की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी देवी और पड़ोसी लल्लन शर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी. पढ़ें ये सनसनीखेज कहानी.

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इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया है (फोटो-ITG)

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक महिला ने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया. खून का खुलासा होने पर पुलिस ने 30 साल की महिला देवी और उसके 23 साल के पड़ोसी लल्लन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान 32 साल के मदन मुखिया के रूप में हुई है. शनिवार को मदन की लाश प्रेमनगर के जंगल वाले इलाके में मिली थी. उसके शरीर पर चाकू से वार किए जाने के कई निशान थे.

पुलिस के मुताबिक, हत्या से करीब दो दिन पहले मदन ने लल्लन के फोन में अपनी पत्नी की फोटो और वीडियो देख लिए थे. मदन मुखिया को अपनी पत्नी और पड़ोसी लल्लन शर्मा के बीच चल रहे संबंधों के बारे में पता चल गया था. इसके बाद उसने दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी. साथ ही वह उनके रिश्ते के बारे में दूसरों को बताने की धमकी भी दे रहा था. पुलिस का कहना है कि इसके बाद देवी और लल्लन दोनों ने मिलकर मदन को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

देहरादून पुलिस के मुताबिक, देवी और लल्लन शर्मा पिछले दो से तीन साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे. मदन और लल्लन दोनों मजदूरी का काम करते थे. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम देवी ने मदन को शराब पीने के बहाने पास के जंगल में बुलाया. वहां पहले से लल्लन शर्मा मौजूद था. आरोप है कि दोनों ने मिलकर मदन पर चाकू से हमला किया, नतीजा ये हुआ कि वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई.

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बाद में मदन का खून से सना शव प्रेमनगर के जंगल वाले इलाके में मिला. सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने के लिए CCTV फुटेज समेत अन्य सुरागों से मदद मिली.

पुलिस ने शनिवार रात लल्लन शर्मा को एक मंदिर के पास से गिरफ्तार किया. पूछताछ में पुलिस के मुताबिक, लल्लन ने मदन की हत्या में शामिल होने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने मामले में मदन की पत्नी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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