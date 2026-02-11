Insta पर 'अमीर' से प्यार, 1400 KM दूर भागी 3 बच्चों की मां... प्रेमी की हकीकत देख होश उड़ गए

झारखंड के दुमका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर इंस्टाग्राम वाले प्रेमी के साथ रहने घर से 1400 किमी दूर आंध्र प्रदेश चली गई. करीब एक महीने बाद पुलिस उसे वापस घर ले आई.

महिला के पति ने 12 जनवरी को सरैयाहाट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी पत्नी लंबे समय से इंस्टाग्राम पर एक आदमी से बात करती थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती थी. इसी बीच वो उनको छोड़कर घर से चली गई. पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया.

जांच के दौरान पता चला कि वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में है.

इसके बाद एक पुलिस टीम भेजी गई और महिला को ढूंढ निकाला गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति के अमीर परिवार से होने के दावे पर भरोसा कर लिया था. वह उसके साथ नया घर बसाना चाहती थी.

इस इरादे से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर चली गई. लेकिन मछलीपट्टनम पहुंचकर दंग रह गई.

वहां जाकर उसे पता चला कि वो आदमी दिहाड़ी मजदूर है और फूस की झोपड़ी में रहता है. सोशल मीडिया पर किए गए दावों और असलियत में बड़ा फर्क था. पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि वह आंध्र प्रदेश में ही रहकर कपड़े की फैक्ट्री में काम करना चाहती थी.

वह लौटने में झिझक रही थी. हालांकि, उसके माता-पिता ने समझाया.

सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि महिला को सकुशल घर लाया गया है. उसके पति ने भी उसे अपना लिया है. महिला के दो बेटे हैं. उनकी उम्र 8 और 9 साल है. उसकी चार साल की एक बेटी भी है. फिलहाल महिला अपने परिवार के साथ है.

पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है. ये मामले इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

