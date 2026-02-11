scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Insta पर 'अमीर' से प्यार, 1400 KM दूर भागी 3 बच्चों की मां... प्रेमी की हकीकत देख होश उड़ गए

झारखंड में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक महिला को उसके घर से 1400 किमी दूर आंध्र प्रदेश तक ले गई. तीन बच्चों की मां अपने पति को छोड़ सोशल मीडिया पर मिले शख्स के साथ रहने चली गई थी. लेकिन वहां पहुंचकर उसे सच्चाई का पता चला. पुलिस ने उसे मछलीपट्टनम से बरामद कर परिवार से मिलाया.

Advertisement
X
रईस शख्स निकला दिहाड़ी मजदूर, आंध्र प्रदेश पहुंच महिला के टूटे सपने. (Photo: Representational)
रईस शख्स निकला दिहाड़ी मजदूर, आंध्र प्रदेश पहुंच महिला के टूटे सपने. (Photo: Representational)

झारखंड के दुमका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर इंस्टाग्राम वाले प्रेमी के साथ रहने घर से 1400 किमी दूर आंध्र प्रदेश चली गई. करीब एक महीने बाद पुलिस उसे वापस घर ले आई.

महिला के पति ने 12 जनवरी को सरैयाहाट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी पत्नी लंबे समय से इंस्टाग्राम पर एक आदमी से बात करती थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती थी. इसी बीच वो उनको छोड़कर घर से चली गई. पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Sahibganj Illicit relationship Sahibganj Jharkhand
ममेरे भाई के साथ मां को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, फिर बेटे को उतार दिया मौत के घाट
crime scene
झारखंड ट्रिपल डेथ मिस्ट्री: दुमका में मिली मां-बेटी की लाश, खूंटी में युवती का शव
hemant soren
हेमंत सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थियों को मिलेगा 20,000 का लोन
बच्चों को चढ़ा दिया गया था संक्रमित ब्लड. (Photo: Representational)
पांच बच्चों को चढ़ा दिया था HIV संक्रमित ब्लड, हाईकोर्ट के आदेश पर FIR
Husband Killed Wife
दूसरी शादी के लिए पत्नी की हत्या, शव जलाकर जंगल में फेंका, चूड़ियों से हुई पहचान

जांच के दौरान पता चला कि वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में है. 

इसके बाद एक पुलिस टीम भेजी गई और महिला को ढूंढ निकाला गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति के अमीर परिवार से होने के दावे पर भरोसा कर लिया था. वह उसके साथ नया घर बसाना चाहती थी.

इस इरादे से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर चली गई. लेकिन मछलीपट्टनम पहुंचकर दंग रह गई.

Advertisement

वहां जाकर उसे पता चला कि वो आदमी दिहाड़ी मजदूर है और फूस की झोपड़ी में रहता है. सोशल मीडिया पर किए गए दावों और असलियत में बड़ा फर्क था. पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि वह आंध्र प्रदेश में ही रहकर कपड़े की फैक्ट्री में काम करना चाहती थी.

वह लौटने में झिझक रही थी. हालांकि, उसके माता-पिता ने समझाया.

सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि महिला को सकुशल घर लाया गया है. उसके पति ने भी उसे अपना लिया है. महिला के दो बेटे हैं. उनकी उम्र 8 और 9 साल है. उसकी चार साल की एक बेटी भी है. फिलहाल महिला अपने परिवार के साथ है.

पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है. ये मामले इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement