मनोज तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

दिल्ली पुलिस ने सांसद मनोज तिवारी के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने के मामले में शिकायत दर्ज की है. फर्जी आईडी से भ्रामक संदेश फैलाए जा रहे थे, जिससे सांसद की छवि खराब करने की कोशिश की गई.

मनोज तिवारी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना. (File Photo)
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का दावा किया गया है. इसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फर्जी अकाउंट बनाने वाले की पहचान और जांच कर रही है. खुद सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

फेसबुक पर मनोज तिवारी के फर्जी अकाउंट का नाम 'Monoj Tiwari BJP' बताया गया. दावा है कि इस फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए जनता में भ्रामक संदेश फैलाए जा रहे थे. इसके जरिए मनोज तिवारी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी.

शिकायत में फर्जी अकाउंट पर सांसद के नाम, फोटो और वीडियो के अनाधिकृत इस्तेमाल की बात सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले को हाई-प्रोफाइल साइबर क्राइम माना है.

साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

मनोज तिवारी के फेसबुक पर फर्जी अकाउंट को लेकर नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने IT Act की धारा 66C (पहचान की चोरी) और BNS की धारा 356(3) के तहत शिकायत दर्ज की है.

मनोज तिवारी ने किया अलर्ट

बता दें कि मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने फैंस को अलर्ट भी किया है. उन्होंने लिखा, 'कोई अनजान व्यक्ति किसी साजिश के तहत मेरे फेक नाम से एक फेसबुक आईडी चला रहा है. मेरी रियल ID में ब्लू टिक है.'

बीजेपी सांसद ने आगे बताया, 'मैंने 22 जनवरी को ही नई दिल्ली जिले में इसकी शिकायत करा दी थी. पर हैरानी की बात है कि अभी भी उस फेक ID का ना तो कोई पता चला है ना ही व्यक्ति पकड़ा गया है. जल्दी से इस व्यक्ति को पकड़ा जाए और कड़ी सजा दी जाए.' 

