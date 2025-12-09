scorecardresearch
 
आराध्या बच्चन के नाम से बने फेक अकाउंट्स, मां ऐश्वर्या ने किया साफ, क्यों बोलीं- मेरे पोस्ट लाइक मत करो...

ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में साफ किया कि उनकी बेटी आराध्या सोशल मीडिया पर नहीं है. उन्होंने डिजिटल दुनिया के शोर से दूर रहने, असल जिंदगी से जुड़ने और सोशल मीडिया डिटॉक्स की अहमियत पर भी जोर दिया.

सोशल मीडिया पर नहीं आराध्या- बोलीं ऐश्वर्या (Photo: Yogen Shah)
सोशल मीडिया पर नहीं आराध्या- बोलीं ऐश्वर्या (Photo: Yogen Shah)

ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में नजर आईं, जहां उन्होंने अपने करियर, सफर और कई मुद्दों पर खुलकर बात की. बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर भी सफाई दी कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन सोशल मीडिया पर नहीं है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो भी पेज आराध्या के नाम पर चल रहे हैं, वो उनके परिवार ने नहीं बनाए हैं और न ही वो उन्हें चलाते हैं. 

सोशल मीडिया पर नहीं आराध्या

ऐश्वर्या ने फैंस का धन्यवाद किया, लेकिन साफ कहा कि इनमें से कोई भी अकाउंट उनकी बेटी का नहीं है. ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी 2007 में हुई थी और उनकी बेटी आराध्या का जन्म 2011 में हुआ.

ऐश्वर्या ने कहा- जो चीजें बाहर दिखती हैं, कभी-कभी लोग मान लेते हैं कि ये आराध्या की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कोई फैन होगा जिसने वो अकाउंट बनाया है. शायद उनसे, हमारे परिवार से, मुझसे प्यार के कारण ऐसा किया गया होगा. इसके लिए शुक्रिया, लेकिन वो अकाउंट उसकी नहीं है. आराध्या सोशल मीडिया पर नहीं है.

खुद भी इंटरनेट से दूर रहती हैं ऐश्वर्या

उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी के बारे में भी बताया कि वो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ज्यादातर पेशेवर काम, ब्रांड्स और कोलैबोरेशन के लिए करती हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि आज डिजिटल दुनिया का असर बहुत बढ़ गया है. 

ऐश्वर्या ने कहा- सोशल मीडिया आज जिंदगी का हिस्सा है. लोग इसे अपने काम, प्रोफेशनल अपडेट्स और करियर के मौके शेयर करने के लिए यूज करते हैं. इसके कई पॉजिटिव्स हैं, लेकिन साथ ही हर कोई फोन में खो जाता है. यही हमारी हकीकत है.

मेरे पोस्ट ना देखें, लोगों से बात करें- ऐश्वर्या

एक्ट्रेस ने कहा कि सोशल मीडिया का लगातार एक्सपोजर इंसान की भावनाओं और असली जिंदगी पर असर डालता है. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि ऑनलाइन दुनिया के शोर से दूर होकर खुद से जुड़ना जरूरी है.

ऐश्वर्या बोलीं- शोर को बंद करना जरूरी है. ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया आपकी जिंदगी का असली आधार नहीं है. अगर आप खुद को इसमें खोते पाएं, तो ब्रेक लें, डिटॉक्स करें और अपनी असली दुनिया में लौटें. असलियत में रहना बहुत जरूरी है. अपने आस-पास के लोगों से जुड़ें, सामने बैठे इंसान से बात करें. बीच में फोन चला देना और सामने वाले से कट जाना गलत है.

उन्होंने मजाकिया अंदाज में आगे कहा कि- अगर आप मेरे पोस्ट्स नहीं देख रहे, लाइक नहीं कर रहे, तो भी ठीक है. प्लीज अपने आस-पास के लोगों से बातचीत करें, वो ज्यादा जरूरी है. मैं इसे हमेशा सपोर्ट करूंगी, बजाय इसके कि आप मेरे पोस्ट्स देखते रहें.

वर्कफ्रंट की बात करें, तो ऐश्वर्या आखिरी बार 2023 की फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 में दिखी थीं.
 

---- समाप्त ----
