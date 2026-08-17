scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Vande Bharat: पटरियों पर दौड़ता मुनाफा, रेलवे की 'Cash Cow' बनी 162 वंदे भारत ट्रेनें... तगड़ी कमाई

Vande Bharat ट्रेनों की डिमांड के चलते देश में इसके नेटवर्क में लगातार इजाफा किया जा रहा है. इसी साल जनवरी महीने में Indian Railway ने वंदे भारत स्लीपर (Vande Bharat Sleeper) सेवा शुरू की, जिसे जोरदार रिस्पांस मिला है.

Advertisement
X
वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का भारत में तेज विस्तार. (Photo: ITG)
वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का भारत में तेज विस्तार. (Photo: ITG)

भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ता मुनाफे का जरिया बन रही है और 'Cash Cow' बनी नजर आ रही है. जहां एक ओर इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन Vande Bharat से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की तादाद में भारी बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं कुछ कैटेगरी में ये लगातार रेलवे को कमाई करा रही हैं. खासतौर पर AC थ्री टियर और AC चेयर कार ने तेजी से लाभ कमाया है. आकर्षक डिजाइन वाली इन ट्रेनों की पॉपुलैरिटी में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है. 

अब तक 9 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सफर 
Vande Bharat ट्रेनों की डिमांड को देखते हुए इसके नेटवर्क का भारतीय रेलवे द्वारा लगातार विस्तार किया जा रहा है. भारत में मेड इन इंडिया, सेमी-हाई स्पीड वाली वंदे भारत ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं और तेज रफ्तार के अलावा और भी बहुत शानदार सेवाएं यात्रियों को देती हैं. 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से वंदे भारत ने मार्च 2026 तक एक लाख यात्राएं पूरी की हैं और इस नेटवर्क पर रेल यात्रियों की संख्या की बात करें, तो इन ट्रेनों से 9.1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं. 

ये है Vande Bharat का सबसे व्यस्त रूट
वित्त वर्ष 2026 में वंदे भारत नेटवर्क पर यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और करीब 3.98 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की. यह वित्त वर्ष 2025 के 2.97 करोड़ यात्रियों की तुलना में 34% की मजबूत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है. वंदे भारत एक्सप्रेस नेटवर्क में नई दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर सबसे व्यस्त मार्ग बना हुआ है, जिसमें अब तक 73 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

CAG Audit Finds E. coli in Railway Station Water, 458 of 512 NSG Stations Fail Amenity Norms
पानी में बैक्टीरिया... टॉयलेट-यूरिनल ठीक नहीं, CAG ऑडिट में 458 रेलवे स्टेशन फेल
26 वर्षों में रेल हादसे और मौतें
RTI में खुलासा, 26 सालों में 4,000 से ज्यादा रेल हादसे, 3594 लोगों की मौत
India First Bullet Train
Bullet Train Fare: कितना होगा बुलेट ट्रेन का किराया? स्‍पीड 320km, अगले साल 15 अगस्‍त से दौड़ेगी
Mumbai Local Gets a Major Boost 238 AC Rakes to Be Ready by 2030
मुंबई में 2027 से पहली AC लोकल, 2030 तक चलेंगी 238 ट्रेनें, बनेगा नया कॉरिडोर
Lucknow-Delhi Tejas Express to Be Renamed ‘Sprite Tejas Express’
भारत में पहली बार ब्रांडेड ट्रेन! अब Sprite नाम के साथ चलेगी तेजस एक्सप्रेस
Advertisement

FY2025 के वित्तीय प्रदर्शन के आंकड़ों पर नजर डालें, तो दो यात्री श्रेणियों में वंदे भारत ट्रेन ने जोरदार लाभ कमाया है. इनमें पहली AC थ्री-टियर है और दूसरी AC चेयर कार, एसी थ्री-टियर ने FY2023 से 2025 तक लगातार कमाई का सिलसिला जारी रखा है, जिससे लंबी दूरी की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को बढ़ावा मिला है.

कमाई के आंकड़े देखें, तो AC थ्री-टियर ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3,645.44 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो वित्त वर्ष 2024 के 2,501.07 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023 के 3,300.08 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं  एसी चेयर कार कैटेगरी ने वित्त वर्ष 2025 में 376.77 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2024 के 203.96 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023 के 297.62 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई करता है. हालांकि, साधारण श्रेणी में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि फर्स्ट क्लास ने करीब 48.77 करोड़ रुपये का घाटा इस दौरान दर्ज किया है. 

देश में चल रहीं 162 वंदे भारत
देश में प्रीमियम रेल यात्रा की बढ़ती डिमांड में Vande Bharat Trains बड़ा रोल निभा रही हैं. वर्तमान में, देश भर में 162 वंदे भारत सेवाएं संचालित हैं और इनकी डिमांड के चलते ही भारत में वंदे भारत योजनाओं को गति भी मिल रही है. इसी साल जनवरी महीने में लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर (Vande Bharat Sleeper) सेवा शुरू की है. संचालन के पहले तीन महीनों के भीतर, इस सेवा ने 119 ट्रिप में 1.21 लाख यात्रियों को सफर कराया, जबकि 100% से अधिक की ऑक्यूपेंसी रेट बनाए रखा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    केरल में अरुणाचल प्रदेश के 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की मौत, मिला सुसाइड नोट, ईयर-बैक सिस्टम पर उठे सवाल |
    तमिलनाडु के सीएम विजय ने लॉन्च किया 'इंडिया टुडे तमिल' यूट्यूब चैनल |
    Jharkhand Dhuska Recipe: चावल और दाल से घर पर बनाएं झारखंड का टेस्टी धुस्का, रेसिपी है बेहद आसान! |
    दुबई में ₹36 लाख की नौकरी ठुकराई... 7 साल बाद बोले- No Regret, दिल्ली के इस CA की प्रेरणादायक कहानी |
    सिर्फ 16 रुपये में जींस-शर्ट और सूट... कानपुर में कपड़ों पर ऑफर देने वाले व्यापारी भाई गिरफ्तार; मच गई थी भगदड़ |
    बलूचिस्तान में घिरी PAK सेना, BLA का दावा- 26 पाकिस्तानी जवानों को उतारा मौत के घाट |
    Stock Market Down: सप्ताह के पहले दिन बिखरा शेयर बाजार, IT-टेक स्टॉक्स में बड़ी गिरावट |
    आखिर सामने आई रोनाल्डो-जॉर्जिना की वेडिंग Photos, दुनिया से छिपाकर घर में की थी शादी, 10 साल पुराना प्यार मुकम्मल |
    भारत के देशभक्ति गाने पर पाकिस्तान का लहराया झंडा, PAK हीरोइनों ने ऐसे मनाया आजादी का जश्न, हईं ट्रोल |
    इंडियंस के मुकाबले अमेरिकन इतने कॉन्फिडेंट होकर क्यों बोलते हैं? भारतीय महिला ने बताया
    Advertisement