भारत के देशभक्ति गाने पर पाकिस्तान का लहराया झंडा, PAK हीरोइनों ने ऐसे मनाया आजादी का जश्न, हुईं ट्रोल

पाकिस्तान में हर साल 14 अगस्त को यौम-ए-आजादी मनाया जाता है. पाकिस्तान की आवाम अपने देश की आजादी के दिन को जोरों-शोरों से मनाती है. पाकिस्तानी सितारे भी हर बार जश्न में डूबे नजर आते हैं. लेकिन इस बार पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने अपने देश की आजादी का जश्न मनाते वक्त कुछ ऐसा कर दिया है, जिसके बाद से उनकी खूब खिल्ली उड़ रही है.

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पाकिस्तानी हसीनाओं का उड़ रहा मजाक

14 अगस्त का जश्न मनाते हुए पाकिस्तानी हसीनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि पांच हसीनाएं हाथ में पाकिस्तान का झंडे लिए खुशी से हंसती-झूमती हुई नजर आ रही हैं. लेकिन उनके जश्न-ए-आजादी में भारत का गाना बज रहा है.

जी हां, पाकिस्तानी हसीनाएं अपने देश के झंडे को आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' के गाने 'ऐ वतन... वतन मेरे..आबाद रहे तू...' पर लहरा रही हैं, जो भारतीय देशभक्ति गाना है. खास बात यह है कि आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' एक एंटी-पाकिस्तान फिल्म थी और ऐसी भारतीय फिल्म के गाने पर अपने देश की आजादी का जश्न मनाने पर पाकिस्तानी हसीनाएं जमकर ट्रोल हो रही हैं.

इंफ्लुएंसर ने उठाए सवाल

पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर ने पाकिस्तानी हसीनाओं का वीडियो शेयर करके उन्हें लताड़ लगाई है. इन्फ्लुएंसर ड्रैज वारिस ने उनके गाने के चुनाव पर सवाल उठाया और कहा कि एक्ट्रेसेस को ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, खासकर इसलिए क्योंकि वो जानी-मानी हस्तियां हैं.

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इन्फ्लुएंसर ने कहा- यह जो फिल्म का गाना है, वो पाकिस्तान-विरोधी था, तो यह सब नहीं चलता है. आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग इतनी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं. क्या हो गया है हम लोगों को यार? मतलब मजाक उड़ता है. इंडिया वाले भी हमारा मजाक उड़ाएंगे. मैंने इंडियन व्लॉगर्स की रील्स देखी हैं, वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं.



इन्फ्लुएंसर ने कहा- क्या यह वाकई सही है? हमारी कुछ एक्ट्रेसेस का पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए भारतीय देशभक्ति गाने पर जश्न मनाना. इस पर एक वाजिब सवाल उठाता है. यह बॉलीवुड या भारतीय संगीत के खिलाफ होने की बात बिल्कुल नहीं है. लेकिन अपना राष्ट्रीय महत्व होता है.

वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?

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