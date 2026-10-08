दिवाली-छठ पर घर आना विदेश जाने से भी महंगा, कई रूट्स पर ₹22000 तक पहुंचा हवाई किराया

दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सफर का खर्च चिंता बढ़ा रहा है. ट्रेनों में बुकिंग शुरू होते ही सीटें फुल हो गई थीं और अब जिन यात्रियों के पास हवाई जहाज से घर पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, उन्हें आसमान छूते किराये का सामना करना पड़ रहा है. हैदराबाद से उत्तर भारत के कई शहरों के लिए दिवाली और छठ के आसपास हवाई टिकट इतने महंगे हो गए हैं कि कुछ मामलों में विदेश जाना भी इससे सस्ता पड़ रहा है.

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दिवाली और छठ से करीब एक महीने पहले ही हैदराबाद से कई घरेलू रूट पर हवाई किराये में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं, हैदराबाद से सिंगापुर, मलेशिया और बैंकॉक जैसे विदेशी गंतव्यों के लिए टिकट करीब 15,000 से 18,000 रुपये में मिल रहे हैं. कुछ घरेलू रूट की तुलना में ये किराये करीब 7,000 रुपये तक सस्ते हैं.

चंडीगढ़-पटना का टिकट ₹22000 तक

दिवाली के दौरान हैदराबाद से चंडीगढ़ या पटना जाने वाली एक तरफ की फ्लाइट का किराया करीब ₹22,000 तक पहुंच गया है. सामान्य दिनों में इसी रूट का किराया करीब ₹9,000 रहता है. यानी त्योहार के समय यात्रियों को सामान्य किराये से दोगुने से भी ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. जयपुर के लिए भी यही स्थिति है. सामान्य तौर पर करीब ₹8,000 में मिलने वाला एक तरफ का टिकट अब लगभग ₹21,000 तक पहुंच गया है. कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, भोपाल और इंदौर जाने वाली उड़ानों में भी किराये में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है. कुछ रूट पर टिकट की कीमत सामान्य स्तर के मुकाबले करीब दोगुनी हो गई है.

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ट्रेन में टिकट नहीं, फ्लाइट बनी मजबूरी

त्योहारों के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन आमतौर पर सबसे सस्ता विकल्प होती है. लेकिन दिवाली और छठ के समय लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट मिलना पहले से ही मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आखिरी समय में घर पहुंचने के लिए हवाई सफर ही विकल्प बचता है. यही वजह है कि जिन लोगों को त्योहार पर हर हाल में घर पहुंचना है, उन्हें बढ़े हुए हवाई किराये के बावजूद टिकट बुक करना पड़ रहा है. हैदराबाद से लखनऊ के लिए एक तरफ का हवाई टिकट ₹17,000 से ज्यादा होना चौंकाने वाला है. इस कीमत पर विदेश जाना भी सस्ता पड़ रहा है. त्योहार के दौरान घर जाने वाले परिवारों के पास बढ़ा हुआ किराया चुकाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचता.

फ्लाइट्स की संख्या कम, डिमांड ज्यादा

ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि हवाई किराये में इस तेजी की बड़ी वजह मांग और उपलब्ध सीटों के बीच बढ़ता अंतर है. कई रूट पर एयरलाइंस कम उड़ानें चला रही हैं, जबकि त्योहार के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. त्योहार के समय ज्यादातर लोग अपने शहर और गांव लौटते हैं, ऐसे में उपलब्ध सीटें तेजी से भर रही हैं और बची हुई सीटों के किराये बढ़ते जा रहे हैं.

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दिवाली तक और बढ़ सकता है किराया

दिवाली में अभी कई हफ्ते बाकी हैं, लेकिन कई घरेलू रूट पर किराये में अभी से बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है. ट्रैवल एजेंट्स को आशंका है कि जैसे-जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आएगी और मांग बढ़ेगी, किराये में और बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, दशहरे के दौरान भी हैदराबाद से कई घरेलू रूट पर हवाई किराये सामान्य से काफी ऊपर रहे थे. ऐसे में दिवाली और छठ के लिए घर जाने वाले यात्रियों के सामने मुश्किल यह है कि ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं है और फ्लाइट का किराया बजट बिगाड़ रहा है. कुछ रूट पर स्थिति ऐसी बन गई है कि देश के भीतर अपने घर जाना, विदेश जाने से भी महंगा पड़ रहा है.

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