scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

गजब का ये 21X10X12 फॉर्मूला, Crorepati बनाने में मददगार, ऐसे करता है काम

Crorepati Investment Formula: करोड़पति बनना है, तो फिर सही जगह पर नियमित निवेश जरूरी है और खास बात ये है कि निवेश का असली फायदा लॉन्गटर्म में ज्यादा मिलता है. इस फॉर्मूले से 21 साल में ये सपना पूरा किया जा सकता है.

Advertisement
X
करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकता है ये गजब फॉर्मूला (File Photo: ITG)
करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकता है ये गजब फॉर्मूला (File Photo: ITG)

हर किसी का सपना होता है कि वो अमीर (Rich) बने. इसके लिए वो मेहनत करता है और साथ ही साथ अपनी कमाई में से एक हिस्सा बचत (Savings) करके ऐसी जगह पर निवेश (Investment) करने का प्लान करता है, जहां उसे जोरदार रिटर्न मिले और मोटा फंड जमा हो सके. अगर आपका भी यही प्लान है, तो बता दें कि Crorepati बनने का सपना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है तो सिर्फ सही जगह नियमित निवेश की. इस टारगेट को पाने में 21X10X12 फॉर्मूला आपके काम आ सकता है. आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है?

SIP से जुड़ा फॉर्मूला, फिर पैसों की नो-टेंशन
21X10X12 फॉर्मूला दरअसल, म्यूचुअल फंड में एसआईपी निवेश (SIP Investment) से जुड़ा हुआ है, जो आपके आने वाले समय में पैसों की किल्लत को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है. फिर बात रिटायरमेंट फंड की हो या फिर बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका करोड़ों का फंड जुटाने का सपना पूरा हो सकता है. इसमें मिलने वाले रिटर्न के इतिहास को देखें, तो सिर्फ 10,000 रुपये महीने की एसआईपी (Rs 10000 SIP) भी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड जमा कर सकती है. 

लॉन्गटर्म में कंपाउंडिंग पावर का लाभ
बता दें कि SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है और इसमें लंबे समय तक नियिमित निवेश के जबर्दस्त फायदे मिलते हैं. इसकी वजह ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसमें निवेशकों को कंपाउंडिंग का भी लाभ मिलता है. ऐसे में जरूरी है कि ये निवेश, जितना जल्द शुरू किया जाए उतना सही. SIP में मिलने वाले रिटर्न पर नजर डालें तो कई एसआईपी का रिटर्न लॉन्ग टर्म में 18 फीसदी तक रहा है, जबकि इसका निवेशकों को मिला औसत रिटर्न 12 से लेकर 16 फीसदी तक रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Crorepati Tips
Crorepati बन जाएगा आपका बच्चा... अभी से अपना लें ये गजब के तरीके, फिर पैसों की No Tension!
The multibagger stock has clocked gains of 229% in five years
8 रुपये का शेयर 1500 के पार... ₹1 लाख लगाने वाले बन गए करोड़पति, धांसू रिटर्न
Crorepati Penny Stock
गजब का छुटकू शेयर, 5 साल में ₹1 लाख लगाने वाले बने करोड़पति!
Five stocks, namely, HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Finance, HCL Technologies and Tata Steel, contributed heavily to the Sensex’s decline.
करोड़पति शेयर का निकला दम... 13 महीने में ₹2 लाख सस्ता, कभी MRF को छोड़ा था पीछे
From Rs 9.21 to Rs 41.50 on BSE, Rajasthan Tube has surged 351% this year, though the stock slipped 0.24% on Tuesday.
1 लाख लगाने वाले अब ₹5 करोड़ के मालिक, पांच पैसे के इस शेयर ने बदली किस्मत
Advertisement

कैसे काम करेगा करोड़पति फॉर्मूला?
अब बताते हैं कि 21X10X12 फॉर्मूला कैसे आपको करोड़पति बनाने में काम आ सकता है. तो इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है. मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और इस फॉर्मूले के तहत निवेश की शुरुआत करते हैं. तो पहले समझ लें इसमें शामिल आंकड़ों के मतलब के बारे में, तो इसमें 21 का मतलब है कि आपको इतने सालों तक एसआईपी में निवेश करना है. 10 का मतलब है कि आपकी SIP 10,000 रुपये प्रति महीने की होनी चाहिए और 12 का मतलब है कि 21 साल में औसत 12 फीसदी रिटर्न. 

अब SIP Calculator से गणना करें, तो 10000 रुपये की मासिक एसआईपी के जरिए 21 सालों में आपके द्वारा जमा की गई रकम 25,20,000 रुपये होगी. अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर इस पर 12 फीसदी का रिटर्न भी मिलता है, तो फिर आपको मिलने वाला ब्याज ही कंपाउंडिंग के साथ 79,10,067 रुपये होगा और आपका कुल फंड 1,04,30,067 रुपये हो जाएगा. यानी आप 51 साल की उम्र में Crorepati बन जाएंगे. अगर रिटर्न 16 फीसदी या फिर 18 फीसदी या इससे अधिक मिलता है, तो आपका फंड भी ज्यादा हो जाएगा. 

(नोट- किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement