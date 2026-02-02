Silver Buying Tips: क्या अब खरीद लें चांदी? कीमत हो गई आधी... इस फॉर्मूले से फंसेंगे नहीं!

आज से महज चार दिन पहले लोग इस बात को लेकर परेशान थे, चांदी (Silver) खरीद नहीं पाए, सोचते रह गए और भाव 4 लाख रुपये के पार पहुंच गया है. लेकिन चार दिन में भी चांदी की ऐसी हालत हो गई, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी.
दरअसल, कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा है. खासकर चांदी को लेकर कुछ निवेशक माथा पीट रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वो फंस चुके हैं. पिछले हफ्ते ही चांदी का भाव MCX पर उछलकर रिकॉर्ड 4,20,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था. जबकि सिर्फ बीते चार दिन में चांदी की कीमत गिरकर 2,25,805 रुपये किलो पर पहुंच गई है. ऐसे में अब चार दिन पहले चांदी खरीदने वाले पछता रहे हैं, कीमत लुढ़क कर करीब आधी हो गई.
चांदी की कीमतों में भारी गिरावट
दरअसल, गुरुवार 29 जनवरी को चांदी का भाव 4,20,048 रुपये प्रति किलो था, जो कि 2 फरवरी को गिरकर 2,25,805 रुपये किलो हो गया है. यानी सिर्फ 4 दिन में चांदी की कीमत 1,94,243 रुपये घट चुकी है. अब जिन निवेशकों ने हड़बड़ाकर 4 लाख रुपये के आस-पास चांदी खरीदी होगी, वो तो फंस चुके हैं, और एक किलो चांदी पर उन्हें करीब 2 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है. देश में ऐसे लाखों निवेशक हैं, जो ऊंचे दाम पर खरीदकर सोच रहे हैं कि चांदी और कितनी गिरेगी, उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या नुकसान में बेचकर निकल जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे अगर और चांदी गिरती है, तो फिर क्या होगा?
घबराना भी लाजिमी है, क्योंकि हर दिन चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई मौजूदा भाव से ऊपर पर चांदी लेकर फंस गए हैं, तो उन्हें अब नुकसान में नहीं बेचना चाहिए. पहले तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चांदी अपने हाई से करीब 40 फीसदी गिर चुकी है, संभव ये भी है कि आगे एक-दो दिन तक उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि चांदी की कीमत गिरकर 1 लाख रुपये से नीचे पहुंच जाएगी.
अगर आपने महंगे भाव पर खरीद की है तो इस गिरावट में थोड़ा-थोड़ा और खरीद कर एवरेज कर सकते हैं. यानी फिलहाल 2,25,000 रुपये प्रति किलो चांदी है, तो थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, ताकि एवरेज बॉयिंग कम होने से आप जल्दी नुकसान से उबर सकते हैं.
क्या और गिरेगी चांदी?
अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो 4 लाख चांदी होने पर पछता रहे थे कि वो खरीद नहीं पाए, क्या अब उनके लिए ये बेहतर मौका है, या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए? साथ ही कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या चांदी की कीमत 2 लाख से नीचे, या फिर 1.50 लाख रुपये के आस-पास जा सकती है?
दरअसल पिछले एक साल में चांदी की कीमत तिगुनी से ज्यादा हो गई है, अभी भी चांदी की कीमत दोगुनी से ज्यादा है. इसलिए कीमत में करेक्शन लाजिमी है, और वो देखने मिल रहा है. इसलिए हो सकता है कि चांदी की कीमतों में अभी कुछ और दिन से तक उतार-चढ़ाव बना रहा सकता है. ये भी संभव है कि चांदी के भाव 2,25,000 रुपये से नीचे न जाएं. तो क्या खरीद लेना चाहिए?
इस फॉर्मूले पर करें काम
अगर आप चांदी में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो एक मौका जरूर है. अगर आप एक लाख रुपये की चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी आप अपने कुल निवेश का एक-चौथाई हिस्सा चांदी में निवेश कर सकते हैं. यानी 25 हजार रुपये की चांदी खरीद सकते हैं, अगर यहां से कीमतों में गिरावट और आती है, तो फिर 25 हजार रुपये निवेश कर दें. नियम के मुताबिक आप 4 टुकड़ों में चांदी में निवेश कर सकते हैं, ताकि उतार-चढ़ाव का लाभ मिले. एक समीकरण ये भी है कि यहीं से चांदी की कीमतों में तेजी आ जाए. इसलिए ये समय चांदी में एकमुश्त निवेश का नहीं है, जोखिम से बचने के लिए निवेशकों को हफ्ते में एक बार निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए.
अगर आप MCX पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके सिल्वर ETF में निवेश कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप फिजिकल चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो चांदी सिल्वर बार (Silver Bar) खरीद सकते हैं. चांदी की ज्वेलरी खरीदने से बचना बेहतर है.